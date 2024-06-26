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Ünlü iş insanı Can Kıraç hayatını kaybetti! İnan Kıraç cenazeye katılacak mı?

Son dakika haberleri... Koç Holding'in büyümesindeki önemli isimlerden birisi olan Can Kıraç, 97 yaşında yaşamını yitirdi. Can Kıraç'ın vefatının ardından tüm gözler uzun süredir arasının açık olduğu bilinen kardeşi İnan Kıraç'a çevrildi. İnan Kıraç'ın cenazeye katılıp katılmayacağı merak konusu olurken ikilinin aralarındaki kriz de gündeme geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 10:44 Güncelleme 28 Haziran 2024, 16:28
Ünlü iş insanı Can Kıraç hayatını kaybetti! İnan Kıraç cenazeye katılacak mı?

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Koç Holding'in kuruluş ve büyüme sürecinde rol üstlenen, iş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç, 97 yaşında yaşamını yitirdi.

Kıraç'ın sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.

CENAZEYE KATILACAK MI?
Can Kıraç'ın vefatının ardından tüm gözler uzun süredir arasının açık olduğu bilinen kardeşi İnan Kıraç'a çevrildi. İnan Kıraç'ın cenazeye katılıp katılmayacağı merak konusu.

İKİLİ ARASINDA KRİZ ÇIKMIŞTI
İkili aralarındaki sorunu 23 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla herkese duyurmuştu.

Can Kıraç, İnan Kıraç'ın yanında çalışan 40 yıldır asistanlığını yapan Ayşe Kurt'u işten çıkarması üzerine sosyal medyada tepkisini şu sözlerle dile getirmişti:

"Ayşe Kurt kardeşim, senin İnan Kıraç'tan ayrılma durumunu bugün daha sakin bir kafayla değerlendirdim. Kimse kimseye hayat boyu bağlı kalamaz...Ancak bazı örnekler vardır ki bu beraberlikler tarafların kişiliği ile bütünleşir, "karakter" göstergesi olur. Tıpkı senin bu vakkanda olduğu gibi! İnan Kıraç'ı senden kopanları ve İnan'ı bunun için ayıplıyorum. İnan Kıraç'ın Vehbi Koç'un damadı olma sorumluluğunu taşıyamamış olmasına, "Koç Kültürü" ile yaşamaya devam eden birisi olarak "esef" ediyorum".

Can Kıraç'ı böyle bir mesaj yazamaya iten nedenin yalnızca bu olayla sınırlı olmadığı ortaya çıkmıştı.

Sorunların İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'a açtığı dava ile başladığı iddia edilmişti.

Geçtiğiniz aylarda İnan Kıraç, Suna Kıraç'ın vasiyetnamesiyle kızı İpek Kıraç'a intikal eden mirası istemiş, kızını da evlatlıktan reddetmişti.

Bu olayın ardından İnan Kıraç'ın kızıyla olan miras kavgasının ardından son dönemde çevresindeki herkesi işten çıkardığı, evde uzun yıllardır çalışan personel dahil olmak üzere çevresinde geçmişten tanıdığı kimseyi bırakmadığı ileri sürülmüştü.

İpek ve İnan Kıraçİpek ve İnan Kıraç

Can Kıraç'ın da bu duruma tepki gösterdiği bu nedenle iki kardeşin arasının açıldığı konuşulmuştu.

İş insanı İnan Kıraç kızı İpek Kıraç’ı evlatlıktan reddetmişti! İpek Kıraç sessizliğini bozdu! Babasına sitem dolu sözlerİş insanı İnan Kıraç kızı İpek Kıraç’ı evlatlıktan reddetmişti! İpek Kıraç sessizliğini bozdu! Babasına sitem dolu sözler

CAN KIRAÇ KİMDİR
Can Kıraç 22 Mayıs 1927'de Ankara'da doğdu. Koç Holding'de üstlendiği başka görevlerin yanında 1987-93 arasında Vehbi Koç Vakfı (VKV) İdare Heyeti üyeliği yaptı.

Çocukluğunu Eskişehir'de geçiren Kıraç, 1946 yılında Galatasaray Lisesi'ni, 1950 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. 1949-50'de Türkiye Milli Talebe Federasyonu başkanlığı yaptı. 29 Ağustos 1950'de Ankara'da Koç Ticaret AŞ Otomobilcilik Şubesi'nde Bernar Nahum'un yanında çalışmaya başladı. 1957 yılında Vehbi Koç'un ortağı olduğu İzmir'deki Egemak şirketine müdür yardımcısı olarak atandı; 1958 yılında ise şirketin müdürlüğüne getirildi. 1963 yılında Koç Holding'in kurucu ortakları arasında yer alan Kıraç, 1968 yılında İstanbul'a dönerek holdingin Otomotiv Grubu'nda çalışmaya başladı.

1991'DE EMEKLİ OLDU
1973 yılında Koç Holding İcra Komitesi'ne giren Kıraç, 1982'de Otomotiv Grubu başkanlığına getirildi. 1984'te holdingin İdare Komitesi üyesi, 1987'de de başkanı oldu. Koç Üniversitesi'nin kuruluşunda VKV tarafından oluşturulan Üniversite İcra Komitesi ile Mütevelli Heyeti'nde de üye olarak görev aldı. 1991 yılı sonunda kendi isteğiyle Koç Topluluğu'ndaki 41 yıllık meslek yaşamını noktalayarak emekli oldu.

Anılarımla Patronum Vehbi Koç (1995), Anılar Olaylar (2004) ve Kolajlı Taşlamalar (2004) başlıklı kitapları yayımlanmış olan Kıraç, 2006 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından onursal üyeliğe seçildi. 2013 yılında kendisine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından fahri doktor unvanı verildi. Mehmet Gündem'in yazdığı Can Kıraç Antika Adam ve Can Kıraç Eldivensiz Adam başlıklı kitaplar 2017 yılında yayımlandı.

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