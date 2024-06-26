Ünlü iş insanı Can Kıraç hayatını kaybetti! İnan Kıraç cenazeye katılacak mı?

Koç Holding'in kuruluş ve büyüme sürecinde rol üstlenen, iş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç, 97 yaşında yaşamını yitirdi.
Kıraç'ın sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.
CENAZEYE KATILACAK MI?
Can Kıraç'ın vefatının ardından tüm gözler uzun süredir arasının açık olduğu bilinen kardeşi İnan Kıraç'a çevrildi. İnan Kıraç'ın cenazeye katılıp katılmayacağı merak konusu.
İKİLİ ARASINDA KRİZ ÇIKMIŞTI
İkili aralarındaki sorunu 23 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla herkese duyurmuştu.
Can Kıraç, İnan Kıraç'ın yanında çalışan 40 yıldır asistanlığını yapan Ayşe Kurt'u işten çıkarması üzerine sosyal medyada tepkisini şu sözlerle dile getirmişti:
"Ayşe Kurt kardeşim, senin İnan Kıraç'tan ayrılma durumunu bugün daha sakin bir kafayla değerlendirdim. Kimse kimseye hayat boyu bağlı kalamaz...Ancak bazı örnekler vardır ki bu beraberlikler tarafların kişiliği ile bütünleşir, "karakter" göstergesi olur. Tıpkı senin bu vakkanda olduğu gibi! İnan Kıraç'ı senden kopanları ve İnan'ı bunun için ayıplıyorum. İnan Kıraç'ın Vehbi Koç'un damadı olma sorumluluğunu taşıyamamış olmasına, "Koç Kültürü" ile yaşamaya devam eden birisi olarak "esef" ediyorum".
Can Kıraç'ı böyle bir mesaj yazamaya iten nedenin yalnızca bu olayla sınırlı olmadığı ortaya çıkmıştı.
Sorunların İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'a açtığı dava ile başladığı iddia edilmişti.
Geçtiğiniz aylarda İnan Kıraç, Suna Kıraç'ın vasiyetnamesiyle kızı İpek Kıraç'a intikal eden mirası istemiş, kızını da evlatlıktan reddetmişti.
Bu olayın ardından İnan Kıraç'ın kızıyla olan miras kavgasının ardından son dönemde çevresindeki herkesi işten çıkardığı, evde uzun yıllardır çalışan personel dahil olmak üzere çevresinde geçmişten tanıdığı kimseyi bırakmadığı ileri sürülmüştü.