Teröre Bozdoğan-45 darbesi: 2’si kırmızı 4’ü turuncu 2’si gri toplam 11 terörist etkisiz hale getirildi

"Beritan Amara kod adlı Sultan Dağ, Zeynep Cudi kod adlı Zeynep Nibat teröristlerin, 29 Şubat 2016'da Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP'li saldırı sonucu 5 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, Şırnak ili merkez ilçesinde 7 Kasım 2016'da düzenlenen operasyonda silahlı saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemine, 19 Haziran 2018'de Şırnak ili Güçlükonak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP'li saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 2 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 23 Ekim 2018'de Mardin ili Dargeçit ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 9 Aralık 2019'da Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP'li saldırı sonucu 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 9 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 16 Haziran 2019'da Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 27 Nisan 2020'de Şırnak ili Merkez ilçesi kırsalında birliğe dönüş yapan sivil araca yönelik düzenlenen EYP'li saldırıda 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine katıldıkları tespit edildi."