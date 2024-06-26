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Montella'dan flaş kararlar: Arda Güler oynayacak mı? İşte Türkiye'nin Çekya maçı 11'i

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. F grubunda ikinci sırada bulunan Türkiye A Milli Futbol Takımımız, son maçında Çekya ile karşılaşıyor. Milliler, sahadan 1 puanla ayrılması halinde ikinci olarak son 16 turuna yükselecek. Kritik karşılaşma öncesi eksiklerimiz can sıkarken, teknik direktör Montella sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 09:40 Güncelleme 26 Haziran 2024, 09:58
Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler oynayacak mı? İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i

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EURO 2024'e Gürcistan galibiyetiyle başlayan Ay-yıldızlılar, Portekiz'e 3-0 mağlup olarak ağır yenilgi aldı. Montella'nın kadro tercihleri sıkça tartışılırken gözler Çekya mücadelesine çevrildi.

Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler yedek! İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i

A Milli Takım grubunu ilk iki sırada tamamlaması durumunda adını üst tura yazdırırken olası mağlubiyet durumunda ise en iyi grup üçüncüsü olabilmek için diğer karşılaşmaların sonuçlarını bekleyecek.

Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler yedek! İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU!

A Milli Takım, Çekya karşısında galip gelmesi durumunda D Grubunu lider tamamlayan Avusturya ile eşleşecek.

Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler yedek! İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i

Milliler, en iyi dört üçüncü arasına girmesi durumunda ise B Grubu veya C Grubu'nun lideri olan İspanya veya İngiltere son 16 turunda karşılaşacak.

Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler yedek! İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Milli Takım'da kritik mücadele öncesinde Orkun Kökçü ve Mert Günok'un sakatlıkları bulunuyor. Portekiz karşısında cezalı durumuna düşen Abdülkerim Bardakcı ise karşılaşmada forma giyemeyecek.

Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler yedek! İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i

GRUP İKİNCİLİĞİ İÇİN BERABERLİK YETECEK

A Milli Takım, F Grubu'nda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle üç puan topladı. Portekiz aldığı iki galibiyetle liderliği garantilerken ay-yıldızlı temsilcimize grup ikinciliği için beraberlik yetecek.

Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler yedek! İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i

Ay-yıldızlı ekip galibiyet ya da beraberlik halinde grubu ikinci sırada tamamlayacak ve diğer maçın sonucuna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.

Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler yedek! İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i

Milli takımın, Çekya karşısında mağlup olması halinde ise grup üçüncülüğü için Gürcistan'ın Portekiz karşısında puan kaybı yaşamasını bekleyecek.

Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler yedek! İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i

Oluşacak böyle bir tabloda Türkiye, 6 grubun en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerse yine bir üst tura yükselme şansına sahip.

Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler yedek! İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i

Milli takımın yenilgisi halinde, Gürcistan da kazanırsa ay-yıldızlı ekip grubu son sırada tamamlayarak elenecek.

Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler yedek! İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i

MİLLİ TAKIM'DA GÖZLER EKSİK OYUNCULARDA

A Milli Takım'da Çekya mücadelesinde Montella'nın kadro tercihi merak ediliyor. Ayak bileğinde travma oluşan Orkun Kökçü ve dizinde ağrısı olan Mert Günok'un bu karşılaşmada forma giymesi zor gözüküyor.

Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler yedek! İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i

Takımla çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci'nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler yedek! İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i

İki gün önce takımdan ayrı çalışan, dün de idmanın tamamında takımla çalışan Arda Güler ise bu mücadelede kadroda yer alacak.

Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler yedek! İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i

Milli Takım'da ilk iki maçta gördüğü sarı kartlarla cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakçı forma giyemeyecek.

Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler yedek! İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i

A MİLLİ TAKIM ÇEKYA İLE 12. KEZ KARŞILAŞACAK

Türk Milli Futbol Takımı, Çekya ile 7'si özel, 4'ü resmi olmak üzere 11 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda takımlar beşer kez galip gelirken, bir kez berabere kaldı.

Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler yedek! İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i

Bu maçlarda 15 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 21 gol gördü.Türkiye ile Çekya A milli futbol takımları 15 Haziran 2008 tarihinde EURO 2008'de, Cenevre'de tarihe geçen maçta karşılaştı.

Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler yedek! İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i

Milliler, Koller ve Plasil'in golleriyle 2-0 yenik duruma düştüğü maçı son 15 dakikada Arda Turan ve Nihat Kahveci'nin (2) attığı gollerle 3-2 kazanarak, gruptan çıkıp, çeyrek finalde mücadele etme hakkını kazandı.

Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler yedek! İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i

Türkiye ile Çekya arasında oynanan son maç ise 19 Kasım 2022'de oynandı. Gaziantep'teki özel maçı ay-yıldızlı ekip Enes Ünal ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 galip tamamladı.

Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler yedek! İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i

MUHTEMEL 11

Türkiye'nin Çekya karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;

Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler yedek! İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i

ALTAY BAYINDIR

Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler yedek! İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i

MERT MÜLDÜR

Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler yedek! İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i

KAAN AYHAN

Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler yedek! İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i

MERİH DEMİRAL

Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler yedek! İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i

FERDİ KADIOĞLU

Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler yedek! İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i

İSMAİL YÜKSEK

Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler yedek! İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i

HAKAN ÇALHANOĞLU

Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler yedek! İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i

YUSUF YAZICI

Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler yedek! İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i

KEREM AKTÜRKOĞLU

Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler yedek! İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i

BARIŞ ALPER YILMAZ

Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler yedek! İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i

KENAN YILDIZ

Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler yedek! İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i

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Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler oynayacak mı? İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i
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