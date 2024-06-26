Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler oynayacak mı? İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i

Milliler, en iyi dört üçüncü arasına girmesi durumunda ise B Grubu veya C Grubu'nun lideri olan İspanya veya İngiltere son 16 turunda karşılaşacak.

EKSİKLER CAN SIKIYOR Milli Takım'da kritik mücadele öncesinde Orkun Kökçü ve Mert Günok'un sakatlıkları bulunuyor. Portekiz karşısında cezalı durumuna düşen Abdülkerim Bardakcı ise karşılaşmada forma giyemeyecek.

GRUP İKİNCİLİĞİ İÇİN BERABERLİK YETECEK A Milli Takım, F Grubu'nda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle üç puan topladı. Portekiz aldığı iki galibiyetle liderliği garantilerken ay-yıldızlı temsilcimize grup ikinciliği için beraberlik yetecek.

Ay-yıldızlı ekip galibiyet ya da beraberlik halinde grubu ikinci sırada tamamlayacak ve diğer maçın sonucuna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.