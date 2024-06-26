TÜRKSAT 6A fırlatılmaya hazır! Testler tamam tarih belli oldu! SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılacak

FARKLI UYDULARDA KULLANILABİLECEK

Uraloğlu, Türksat-6A'nın başarıyla hizmete girmesinin Türkiye için büyük öneme sahip olduğunun altını çizerek Türksat 6A ile Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu platformunu geliştirmiş olacağını anımsattı.

Türksat 6A'nın hizmete girmesinin ardından yüzde 81'in yerlilik oranı ile üretilen uydunun uzay deneyimi elde etmiş olacağını belirten Uraloğlu, "Bu sayede uydumuzun yerli ve milli olarak üretilen her parçası uydu deneyimi kazanmış olacak. Bu çok önemli. Çünkü ülkemizde üretilen bu parçaların hepsi uzay deneyimi kazanarak uzayda başarıyla hizmet verebildiği için tüm dünyaya ihracının önü de açılacak. Artık haberleşme uydusu üreten tüm ülkeler, bu ürünleri bizden alabilecek. Sadece haberleşme uydusu üreten bir ülke olmakla kalmayacağız, tüm uydu parçalarını ihraç da edeceğiz. Üretilen her parça, artık farklı görev yüklerine sahip uydular için de kullanılabilecek" dedi.

UZAY YARIŞINDA YENİ BİR DÖNEM

Bakan Uraloğlu, özellikle kritik bileşenlerin yerli imkanlarla üretilmesi ve yüksek yerlilik oranı ile uydu ve uzay sektöründe dışa bağımlığın azalmasının güvenlik açısından da büyük önemi olduğunun altını çizdi.

Bir haberleşme uydusunun yaklaşık 250 milyon Dolar değeri olduğunu da anımsatan Uraloğlu, "Sadece bir uydunun değerini bile düşünürsek bu projenin ülkemiz için ne kadar önemli olduğu biraz daha anlaşılır olabilir. Ayrıca Türksat 6A'nın, uydu sektöründe yetişmiş insan kaynağı oluşturma konusunda da önemli katkısı olacak. Teknoloji ve tecrübe kazanımı sayesinde ülkemiz uydu ve bileşenlerinin tasarım ve üretiminde önemli bir pazar payına sahip olabilecek. Ülkemiz için bir dönüm noktası olacak Türksat 6A'nın başarıyla hizmete alınması sonrasında Türkiye, uzay yarışında yeni bir döneme girecek" ifadelerini kullandı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN