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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten CHP'ye "tribün ve taraftar" uyarısı: Umarım normalleşme ruhunu zedelemez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Özgür Özel'i kabulüyle başlayan siyasetteki "yumuşama süreci" kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile bir araya geldi. Görüşme sonrası CHP heyeti tarafından yapılan açıklamaya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten tepki geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek CHP'nin tribünlere oynadığına dikkat çekerek, "Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez." ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Şimşek, Sözcü gazetesinin iddialarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. "Sözcü Gazetesi'ni memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim." diyen Şimşek, 5 maddede ekonomi politikasını özetledi.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 14:08 Güncelleme 25 Haziran 2024, 15:29
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten CHP’ye tribün ve taraftar uyarısı: Umarım normalleşme ruhunu zedelemez

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Özgür Özel'i kabulüyle başlayan daha sonrasında CHP Genel Merkezi'ne yapılan iade-i ziyaretle devam eden siyasetteki "yumuşama süreci" kapsamında dün kritik bir temas gerçekleşti.

Bakan Şimşek CHP heyetini kabul etti


HAZİNE'DE 'NORMALLEŞME' ZİRVESİ
Siyasetteki normalleşme adımlarının tezahürü olarak dün(24 Haziran) Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Şimşek CHP heyetini kapıda karşıladıBakan Şimşek CHP heyetini kapıda karşıladı


Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile bir araya geldi. Heyette CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir de yer aldı.

4 SAATLİK ZİRVE
Bakanlıkta gerçekleşen zirve 4 saat sürdü. Görüşmenin ardından Bakan Şimşek, Karatepe'yi aracına kadar uğurladı.

Bakan Şimşek, Karatepe'yi aracına kadar uğurladıBakan Şimşek, Karatepe'yi aracına kadar uğurladı

CHP'DEN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA
CHP'li Yalçın Karatepe görüşme sonrası yaptığı açıklamada, asgari ücret, emekli aylıkları, tarımsal destek ve vergide adaletsizlik meselelerini gündeme getirdiklerini ancak olumlu bir görüş alamadıklarını iddia ederek hükümeti hedef aldı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI ŞİMŞEK: TRİBÜN VE TARAFTAR KAYGISI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile dün gerçekleştirdiği görüşmede, gelen önerileri demokratik nezaket ve ekonomik-mali gerçekler kapsamında not ettiklerini belirterek, "Uyguladığımız ekonomi programımıza ilişkin detaylı bir de sunum yaptık ancak sonrasında görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik. Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'ten CHP'ye "tribün ve taraftar" uyarısı

Şimşek, sosyal medya hesabından, Karatepe ile dünkü görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle kabul ettiği Karatepe'yi protokol kurallarını uygulamadan binanın girişinde karşıladığını anımsatan Şimşek, görüşmenin makamında gerçekleştiğini vurguladı.

TRİBÜN TARAFTAR UYARISI: UMARIM NORMALLEŞME RUHUNU ZEDELEMEZ
Şimşek, 4 saati aşan görüşmede Karatepe'nin görüş ve önerilerini dinlediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Görüşmede gündeme getirilen tüm konularla ilgili perspektifimizi şeffaf bir şekilde kendilerine anlattık. Önerilerini, demokratik nezaket ve ekonomik-mali gerçekler kapsamında not ettik. Ayrıca uyguladığımız ekonomi programımıza ilişkin detaylı bir de sunum yaptık. Ancak sonrasında görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik. Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez."

SUNİ GÜNDEME 'ŞİMŞEK' CEVAP
Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bilinçli bir şekilde suni gündem oluşturulmak istendiğini belirterek, "Buna karşı biz, makrofinansal istikrarı tesis etmek, sürdürülebilir yüksek büyümeye ulaşmak ve daha adil gelir dağılımını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, makam aracıyla ilgili bugün yayımlanan bir habere ilişkin, "Sözcü gazetesini memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bilinçli şekilde oluşturulmak istenen bu suni gündeme karşı biz, makrofinansal istikrarı tesis etmek, sürdürülebilir yüksek büyümeye ulaşmak ve daha adil gelir dağılımını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Milletimiz müsterih olsun. Bütçede disiplini tesis ediyoruz. Cari açığı sürdürülebilir bir seviyeye çektik. ⁠Döviz rezervlerini endişe kaynağı olmaktan çıkardık. ⁠Kur korumalı mevduatı başarılı şekilde azaltıyoruz. Enflasyon yakında çok hızlı bir düşüş sürecine girecek. Ülkemizin potansiyeli çok yüksek. Bu potansiyele ulaşmak için ekip ruhu ile aralıksız çalışıyoruz ve başaracağız."

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