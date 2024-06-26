Nebbaş nedir, ne demek? Başkan Erdoğan’ın söylediği siyasi nebbaşlık ne anlama geliyor? Kelime anlamı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son konuşmasında kullandığı "siyasi nebaşlık" terimi, sosyal medyada ve arama motorlarında merak edilen konuların arasında yerini aldı. Peki, siyasi nebbaş lık nedir, ne demek? Başkan Erdoğan'ın söylediği Siyasi nebbaşlık ne anlama geliyor? İşte detaylar!

"BUNUN ADI SİYASİ NEBBAŞLIKTIR"

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "15 insanımızı kaybettiğimiz bir felaket üzerinde tepinenleri milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Siyasi bir fırsatçılık ile karşı karşıyayız. Bunun adı siyasi nebbaşlıktır. Bu kansızların milletin sinir uçları ile oynama girişimleri asla masum değildir." ifadelerini kullandı.

NEBBAŞ NE DEMEK?

"Nebbaş", Türkçede genellikle "ölüyle birlikte gömülen değerli eşyaları çalan kimse" olarak tanımlanır. Bu kişiye "ölü soyucu" veya "kefen soyucu" da denilmektedir.