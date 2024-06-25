Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan flaş açıklama: Savaşların yayılma riski artıyor

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı gerilimlerle ilgili 'büyük savaş' tehlikesine dikkat çekti. Fidan, "Bütün savaşların sona erdirilmesiyle ilgili bir vizyonumuz var. Her yerde olan savaşlar bölgemize yıkım getiriyor. Ukrayna'nın işgal edilmesine karşıyız. Bu savaş artık Ukrayna ve Rusya'dan daha büyük bir savaş haline dönüşmeye başladı. Çok büyük küresel riskleri barındırıyor. Sıcak savaş belki Rusya ve Ukrayna'nın dışına çıkmadı ama kamplaşma ve kamplaşmanın derinleştiğini görüyoruz" d edi.

Bakan Fidan, şöyle devam etti:

"Rusya'nın giderek farklı bir ittifak alanına yöneldiğini görüyoruz. Bunlar küresel yayılmanın farklı formları. Savaş olduğu zaman belli risklerin hangi formatta evrileceğini önceden kestirmeniz belli olmayabiliyor. Kitle imha silahlarının kullanılma riski mümkün. Bu savaşın vakit kaybetmeden durması gerekiyor. 2.5 yıl oldu. Bugün neredeyse beraberlik durumu gibi bir şey söz konusu sahada. Ateşkesi önemli görüyoruz. Silahlar yerine konuşarak bu konunun çözülmesi için psikolojik atmosferin de oluştuğunu biz gözlemliyoruz. Belki bazı ülkeler seçimler sonrası bu konuyu görüşmenin iyi olacağı konusunda hemfikirler ama bizim görüşümüz bir an önce ateşkesle ilgili konuşmaların başlaması fevkalade önemli.

Gazze'deki savaşta da aynı şeyi söylüyoruz. Bölgemizde büyük bir barışa ve huzura ihtiyaç var. Savaşların yayılma riski artıyor. Uluslararası toplum bir duruş ortaya koymalı."