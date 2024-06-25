Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

RUS HALKINA TAZİYE

Görüşmede Başkan Erdoğan; Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı olduğunu, saldırıları nefretle kınadıklarını belirtirken yaşamını yitirenler için Rus halkına taziye, yaralılar için de acil şifa dileklerini ifade etti.