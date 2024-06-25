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Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya'nın Dağıstan bölgesinde gerçekleşen terör saldırıları ele alındı. Görüşmede Başkan Erdoğan, Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı olduğunu, saldırıları nefretle kınadıklarını belirtirken yaşamını yitirenler için Rus halkına taziye, yaralılar için de acil şifa dileklerini ifade etti.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 14:55 Güncelleme 25 Haziran 2024, 15:37
Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rus halkına taziye!

TERÖR SALDIRILARI ELE ALINDI
Görüşmede Rusya'nın Dağıstan bölgesinde gerçekleşen terör saldırıları ele alındı.

RUS HALKINA TAZİYE
Görüşmede Başkan Erdoğan; Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı olduğunu, saldırıları nefretle kınadıklarını belirtirken yaşamını yitirenler için Rus halkına taziye, yaralılar için de acil şifa dileklerini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki tüm çatışmaların sona erdirilmesi için çabalamaya devam edeceğini söyledi.

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