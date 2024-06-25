15 kişinin öldüğü yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Rapor açıklandı! Felakette yürek yakan detay: Beni bırak kendini kurtar

Mardin'de de, Mazıdağı ilçesinin Yetkinler ve Yücebağ mahalleleri ile Kelek mezrasında 4 bin dekarı hasadı yapılmamış buğday olmak üzere 7 bin dekarlık tarım alanı ve bazı sulama ekipmanları yandı.

İsmail Yardımcı'nın yeğeni Ömer Yardımcı, amcasının Köksalan'daki yangını söndürmek için en büyük oğluyla yardıma gittiğini belirterek, "Amcam arkasında 4 yetim bıraktı, söyleyecek başka bir şeyim yok. İsmail amcam, 48 yaşındaydı ve çiftçilik yapıyordu, başka bir iş yapmıyordu. Amcam, Köksalan'da çıkan yangına yardım amaçlı gitmişti, maalesef bizim köyden 3 can gitti. Ne diyeceğimizi de bilemiyoruz. Amcam yanarken, büyük oğlu Yasin onun yanındaydı. İkisi de yangından kaçarken, artık dayanma gücü kalmadığı için oğlu onu çekmeye çalışmış, fakat oğluna 'Sen beni bırak, kendini kurtar' demiş. Oğlu kaçarken, amcam alevler içinde düşmüş ve yanarak can vermiş" dedi.