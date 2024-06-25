15 kişinin öldüğü yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Rapor açıklandı! Felakette yürek yakan detay: Beni bırak kendini kurtar

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran gecesi çıkıp, rüzgarın da etkisiyle Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında; Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Buğdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli (55), Fadıl Demir (57) ve Zekiye Erdenli (55) yaşamını yitirdi, 78 kişi de hastaneye kaldırıldı. 2 kişinin ise tedavisi sürüyor.