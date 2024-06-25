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Dağıstan saldırısında bir polis daha öldü! Rusya’dan açıklama geldi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e çıktı

Rusya’ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde 23 Haziran akşamı düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e çıktı. Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Yöneticisi Mavsum Ragimov “Bu gece bir genç polis daha hayatını kaybetti.” dedi ve saldırıda ölenlerin sayısının arttığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 11:28 Güncelleme 25 Haziran 2024, 11:28
Dağıstan saldırısında bir polis daha öldü! Rusya’dan açıklama geldi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e çıktı

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Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Yöneticisi Mavsum Ragimov, Mahaçkale ve Derbent kentlerinde düzenlenen silahlı saldırılar sonucu ölenlerin sayısının 21'e çıktığını bildirdi.

BİR POLİS DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Ragimov, Telegram kanalından, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde 23 Haziran'da bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılara ilişkin şunları kaydetti:

Bu gece bir genç polis daha hayatını kaybetti. Terör tehlikesiyle mücadele ederken sevdiklerine ve ülkesine kalkan olmaktan korkmadı. Ailesine, yakınlarına ve dostlarına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum.
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DAĞISTAN'DA SİLAHLI SALDIRI

Rusya İçişleri Bakanlığı, 23 Haziran'da Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenlediklerini bildirmişti.

Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 15'i polis ve 5'i sivil 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 saldırganın öldürüldüğü belirtilmişti.

Rus basınına yansıyan bazı haberlerde, saldırganlardan 2'sinin Dağıstan'ın Sergokalinsky Bölgesi Yöneticisi Magomed Omarov'un oğulları olduğu iddia edildi. Omarov'un, saldırının ardından gözaltına alındığı ve görevinden alındığı ifade ediliyor.

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