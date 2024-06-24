



İşte o iller:

AK Parti'de "Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan Afyon'un" il başkanları değişti.

Öte yandan hatırlanacağı üzere Başkan Erdoğan, 31 Mart yerl seçimlerinin ardından "Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız" demiş, planlanan değişimin 'kırmadan, dökmeden' olacağının altını çizmişti.

A HABER DETAYLARI AKTARDI

A Haber muhabiri Kübra Bal, konu hakkında bilgi verdi.

Kübra Bal'ın açıklamaları ise şöyle:

"Aslında beklenen bir haberdi. Pazartesi bekleniyordu. Ve beklenen oldu MYK toplantısının ardından aralarında 2 büyükşehirin de bulunduğu 7 ilde değişim gerçekleşti. Peki, onlar hangi iller? Kimler geldi yerlerine hemen bakalım.

Zonguldak Mustafa Çağlayan, Kastamonu Ahmet Sevgilioğlu, Osmaniye Mehmet Sadibinboğa, Adıyaman Faruk Bülent Kaplan, Gaziantep Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Erzincan Alpay Kabayı ve Afyonkarahisar, Turgay Şahin olarak yeni görevlerine atanmış oldu.

Tabi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da 31 Mart yerel seçimlerinin ardından her defasında seçmenin mesajını aldık diye mesaj veriyordu. Ve il teşkilatında değişim için düğmeye basıldı. Aralarında 2 büyükşehirin de bulunduğu 7 ilde AK Parti il başkanları değişti.

Öte yandan hatırlanacağı üzere Başkan Erdoğan, 31 Mart yerl seçimlerinin ardından "Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız" demiş, planlanan değişimin 'kırmadan, dökmeden' olacağının altını çizmişti.