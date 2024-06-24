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AK Parti'de 7 ilin il başkanı değişti! İşte o iller...

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından ortaya çıkan tablo ve teşkilatlardaki son duruma ilişkin yapılan kapsamlı çalışmaların ardından AK Parti İl Teşkilatlarında görev değişimi başladı. Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşen MYK sonrası 7 ilin il başkanı değişti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 00:31 Güncelleme 25 Haziran 2024, 01:46
AK Parti’de 7 ilin il başkanı değişti! İşte o iller...

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AK Parti'de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.



2'Sİ BÜYÜKŞEHİR 5 İL BAŞKANININ DEĞİŞİMİ MASAYA YATIRILDI

MYK'da ana gündem 31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan 'değişim' talebi ve iç muhasebe. 2'si büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi ele alındı. Ayrıca MYK'da yerel seçimler sonrası ortaya çıkan tablo ve teşkilatlardaki son duruma ilişkin de detaylı bir şekilde ele alındı.



7 İLDE İL BAŞKANLARI DEĞİŞTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından AK Parti'de 7 ilde il başkanları değişti.



İşte o iller:

AK Parti'de "Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan Afyon'un" il başkanları değişti.

Öte yandan hatırlanacağı üzere Başkan Erdoğan, 31 Mart yerl seçimlerinin ardından "Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız" demiş, planlanan değişimin 'kırmadan, dökmeden' olacağının altını çizmişti.

A HABER DETAYLARI AKTARDI
A Haber muhabiri Kübra Bal, konu hakkında bilgi verdi.

Kübra Bal'ın açıklamaları ise şöyle:

"Aslında beklenen bir haberdi. Pazartesi bekleniyordu. Ve beklenen oldu MYK toplantısının ardından aralarında 2 büyükşehirin de bulunduğu 7 ilde değişim gerçekleşti. Peki, onlar hangi iller? Kimler geldi yerlerine hemen bakalım.

Zonguldak Mustafa Çağlayan, Kastamonu Ahmet Sevgilioğlu, Osmaniye Mehmet Sadibinboğa, Adıyaman Faruk Bülent Kaplan, Gaziantep Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Erzincan Alpay Kabayı ve Afyonkarahisar, Turgay Şahin olarak yeni görevlerine atanmış oldu.

Tabi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da 31 Mart yerel seçimlerinin ardından her defasında seçmenin mesajını aldık diye mesaj veriyordu. Ve il teşkilatında değişim için düğmeye basıldı. Aralarında 2 büyükşehirin de bulunduğu 7 ilde AK Parti il başkanları değişti.

Öte yandan hatırlanacağı üzere Başkan Erdoğan, 31 Mart yerl seçimlerinin ardından "Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız" demiş, planlanan değişimin 'kırmadan, dökmeden' olacağının altını çizmişti.

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