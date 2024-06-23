Diyarbakır ve Mardin’deki anız yangınının çıkış nedeni belli oldu! | Bakan Yumaklı facianın bilançosunu açıkladı: Yaralar sarılacak

Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, çeşitli hastanelerde tedavi gören 3 kişi daha yaşamını yitirdi.
Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, çeşitli hastanelerde tedavi gören 3 kişi daha yaşamını yitirdi.
15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yangında, hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.
Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri yakınları tarafından hastane morglarından alınarak toprağa verildi.
Yangında yaralanan iki kişinin tedavisi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor. Diyarbakır'a getirilen diğer yaralılar ise
tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin Mazıdağı ilçesinde 20 Haziran'da çıkan anız yangınında yaşamını yitirenlerin isimleri şöyle:
"Mazıdağı ilçesinin Yücebağ Mahallesi'nde Şeyhmus Demir (17), Hasan Demir (40), Mazhar Demir (28), Nuri Demir (38), Sinan Deviren (24), Remzi Yılmaz (25), Resul Yılmaz (18), Azat Yılmaz (23), Taliha Demir (59), Fadıl Demir (52), Çınar ilçesinin Köksalan Mahallesi'nde Ubeydullah Buğdaycı (30), Abdurrahman Buğdaycı (15), Çınar'ın Yazçiçeği Mahallesi'nde İsmail Yardımcı (46), Kerime Erdemli (55) ve Zekiye Erdemli (58)."
Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran'da saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine ilerlemiş, yangın ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınmıştı.
BİLİRKİŞİ RAPORU AÇIKLANDI
Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yakın mahallelerde çıkan ve 15 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan anız yangınına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Rapora göre; yangın elektrik direği kaynaklı olarak başladı.
YARALAR SARILACAK
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyarbakır Çınar ve Mardin Mazıdağı'daki yangınların ardından, çiftçilerin kayıp ve hasarlarına yönelik tespit çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Yanan alanlarda biyoçeşitliliğimizin hızlıca eski haline dönmesi ve alanın daha da zengin bir biyoçeşitliliğe kavuşması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından alanda hem rehabilitasyon çalışmaları hem de yaban hayatını iyileştirici faaliyetler gerçekleştirilecektir." ifadesini kullandı.
Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Diyarbakır Çınar ve Mardin Mazıdağı'nı etkileyen yangınlar çıktığı andan itibaren Bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerindeki personelin, AFAD koordinasyonunda müdahale, destek ve tespit çalışmaları için bölgeye sevk edildiğini bildirdi.
Çiftçilerin kayıp ve hasarlarına yönelik tespit çalışmalarının da tamamlandığını aktaran Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Diyarbakır'da, Çınar ilçesinde Köksalan Mahallesi, Bağacık Mahallesi, Yazçiçeği Mahallesi ve Ağaçsever Mahallelerinde 7 bin 900 dekar tarım alanının yandığı, bunun 6 bin 789 dekarında anız, bin 111 dekarında ise hasadı yapılmamış buğday ekili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 1 traktör ve 14 sulama tesisi yanmıştır. Köksalan Mahallesinde 924 küçükbaş hayvan telef olurken, tedavi edilemeyecek durumda ağır yaralı 83 küçükbaş hayvan Et ve Süt Kurumuna kesime gönderilmiştir. ESK bu hayvanları sahiplerinden nakliye primi vererek satın almıştır. 190 hayvan ise yerinde tedavi edilmiştir."
"ÇİFTÇİLERİMİZİN, BAZI SULAMA EKİPMANLARI ZAYİ OLDU"
Yumaklı, Mardin'de, Mazıdağı İlçesinin Yetkinler ve Yücebağ Mahalleleri ile Kelek Mezrasında 7 bin dekarlık tarım alanının yandığı, bunun 4 bin dekarının hasadı yapılmamış buğday alanı, 3 bin dekarının ise anızdan oluştuğunu aktararak, şunları kaydetti:
"Çiftçilerimizin, bazı sulama ekipmanları zayi olmuştur. Mardin'de ekiplerimize bildirilen veya tespit edilen hayvan kaybı bulunmamaktadır. İl ve ilçe müdürlüklerimiz, bütün personeliyle bitkisel ve hayvansal üretim yapan çiftçilerimize destek olmayı sürdürecektir. Ayrıca yanan alanlarda biyoçeşitliliğimizin hızlıca eski haline dönmesi ve alanın daha da zengin bir biyoçeşitliliğe kavuşması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından alanda hem rehabilitasyon çalışmaları hem de yaban hayatını iyileştirici faaliyetler gerçekleştirilecektir. Devletimiz ilgili bütün kurumlarıyla bölgede yaraları sarmaya devam edecektir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."