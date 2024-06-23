Diyarbakır ve Mardin’deki anız yangınının çıkış nedeni belli oldu! | Bakan Yumaklı facianın bilançosunu açıkladı: Yaralar sarılacak

"Mazıdağı ilçesinin Yücebağ Mahallesi'nde Şeyhmus Demir (17), Hasan Demir (40), Mazhar Demir (28), Nuri Demir (38), Sinan Deviren (24), Remzi Yılmaz (25), Resul Yılmaz (18), Azat Yılmaz (23), Taliha Demir (59), Fadıl Demir (52), Çınar ilçesinin Köksalan Mahallesi'nde Ubeydullah Buğdaycı (30), Abdurrahman Buğdaycı (15), Çınar'ın Yazçiçeği Mahallesi'nde İsmail Yardımcı (46), Kerime Erdemli (55) ve Zekiye Erdemli (58)." Diyarbakır 'ın Çınar ilçesinde ki Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran'da saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine ilerlemiş, yangın ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınmıştı.

BİLİRKİŞİ RAPORU AÇIKLANDI Diyarbakır 'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yakın mahallelerde çıkan ve 15 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan anız yangınına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Rapora göre; yangın elektrik direği kaynaklı olarak başladı.





YARALAR SARILACAK



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyarbakır Çınar ve Mardin Mazıdağı'daki yangınların ardından, çiftçilerin kayıp ve hasarlarına yönelik tespit çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Yanan alanlarda biyoçeşitliliğimizin hızlıca eski haline dönmesi ve alanın daha da zengin bir biyoçeşitliliğe kavuşması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından alanda hem rehabilitasyon çalışmaları hem de yaban hayatını iyileştirici faaliyetler gerçekleştirilecektir." ifadesini kullandı.

Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Diyarbakır Çınar ve Mardin Mazıdağı'nı etkileyen yangınlar çıktığı andan itibaren Bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerindeki personelin, AFAD koordinasyonunda müdahale, destek ve tespit çalışmaları için bölgeye sevk edildiğini bildirdi.