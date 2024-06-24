Sabiha Gökçen Havalimanı bayram tatilinde rekor kırdı: 1 milyon 253 bin 657 yolcu 7 bin 18 uçuş

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) 7 bin 18 uçak trafiği gerçekleşirken 1 milyon 253 bin 657 yolcuya hizmet verildi.

YOLCU VE UÇUŞ SAYILARINDA REKOR

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması ve okulların yaz tatiline denk gelmesi dolayısıyla İSG'de yolcu ve uçuş sayılarında rekor kırıldı.

Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın 9'uncu en yoğun havalimanı olan İSG, bayram tatili dönüşü yaşanan yoğunlukla birlikte günlük yolcu ve uçuş sayısında bugüne kadarki en yüksek rakamına ulaştı. Tatili kapsayan 14-23 Haziran tarihlerinde İSG'de 7 bin 18 uçak trafiği gerçekleşirken 1 milyon 253 bin 657 yolcuya hizmet verildi. 23 Haziran'da ise 132 bin 550 yolcu giriş ve çıkış yaparken, uçak iniş kalkış sayısı da 725 oldu.