Adana’da sokak ortasında katliam! Bir kişi karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini öldürdü: Polis her yerde arıyor

Adana'da bir kişi tartıştığı karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürdü.
Adana'da bir kişi tartıştığı karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürdü.
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİYLE TARTIŞTI
Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan Hakim A, 3 aylık bebeği Deniz A'yı kendisine göstermedikleri gerekçesiyle evinin karşısında ailesiyle birlikte kalan boşanma aşamasındaki eşi Şükran A. (20) ile sokakta tartıştı.
Tartışmaya Şükran A'nın babası Turgut E. (51), annesi Leyla A. (51), kardeşi Muhammet E. (18) de katıldı. Bu sırada Hakim A. tabancayla ateş açtı.
SİLAH SESİNİ DUYAN KOMŞULAR POLİSİ ARADI
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Şükran A, Turgut E, Leyla A. ve Muhammet E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
OTOMOBİLLE KAÇTI POLİS ARIYOR
Olayın ardından Hakim A'nın, 3 aylık bebeği D.A'yı alarak babası Ş.A. ile otomobille olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.