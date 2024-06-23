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AK Parti'de 'muhasebe' MYK'sı! 2'si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor

AK Parti MYK'sı 'değişim' ana gündemiyle toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği kritik toplantıda 2'si büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi bekleniyor. Toplantıda teşkilatlardaki son durum da detaylı bir şekilde ele alınacak. Hatırlanacağı üzere Başkan Erdoğan "Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız" demiş, planlanan değişimin 'kırmadan, dökmeden' olacağının altını çizmişti.

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 11:57 Güncelleme 23 Haziran 2024, 12:08
AK Parti’de ’muhasebe’ MYK’sı! 2’si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor

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AK Parti'de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor.

2'Sİ BÜYÜKŞEHİR 5 İL BAŞKANI DEĞİŞİYOR

MYK'da ana gündem 31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan 'değişim' talebi ve iç muhasebe.
AK Parti'de 5 il başkanı değişiyor



2'si büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi bekleniyor. İlçe başkanları özelinde de çalışmalar yürütülüyor.




MYK'da yerel seçimler sonrası ortaya çıkan tablo ve teşkilatlardaki son duruma ilişkin de detaylı bir şekilde ele alınacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'DEĞİŞİM' MESAJLARI

Hatırlanacağı üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim gecesi yaptığı balkon konuşmasında "Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız" özeleştirisinde bulunmuştu.

Erdoğan daha sonrasında "Yeri ve zamanı geldiğinde; kırmadan, dökmeden, küstürmeden değişimi yapacağız." mesajı vermişti.



TABANDAN TAVANA DEĞİŞİM

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, AK Parti'deki 'değişim' gündemli MYK'nın detaylarını anlattı.

Yeşiltaş, şu ifadeleri kullandı;

AK Parti'de yerel seçim sonrası bir değişim talebi ortaya çıkmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da tabandan tavana bir değişimle teşkilatları canlı tutmaya yönelik adımlar atacak önümüzdeki günlerde.



Pazartesi günü MYK toplantısı gerçekleşecek ve beklenen değişimin bu toplantıda gerçekleşmesi muhtemel. Zira toplantı sonrası 2 büyükşehir başta olmak üzere en az 5 ilin il başkanının değişmesi bekleniyor.

Aynı gün yine bazı ilçe başkanları üzerinde de çalışma yapılacak ve çalışma tamamlanırsa atamalar gerçekleşecek.



TEŞKİLATLARDAKİ SON DURUM DA MASADA

MYK'da yerel seçimler sonrası ortaya çıkan tablo ve teşkilatlardaki son duruma ilişkin de detaylı bir değerlendirme yapılacak.
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