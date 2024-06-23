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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan UYAP açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç UYAP'ta 2,1 milyon abone olduğunu ifade ederek, 54 kurumla 175 entegrasyonu olduğunu vurgulayarak, e-Devlet'te de 28 alanda hizmet verildiğini kaydetti.

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 13:26 Güncelleme 23 Haziran 2024, 13:26
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan UYAP açıklaması

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UYAP ile özellikle yargıda yapay zekanın uygulanması noktasında çalışmalar sürdürdüklerini belirten Adalet Bakanı Tunç, UYAP'ta 'Vatandaş', 'Avukat', 'Arabulucu', 'Uzlaştırmacı', 'Bilirkişi', 'Kurum' ve 'e-Satış' portallarında hizmet verildiğini kaydetti.

Yapay zeka ile desteklenen, Bakanlık bünyesindeki mühendislerce tamamen yerli yazılımlarla oluşturulan bu uygulamaların, yargı süreçlerinin kısalmasını ve adalete erişimin kolaylaşmasını sağlandığını belirten Bakan Tunç, tüm portalların aktif kullanıldığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Alternatif çözüm yollarımız olan uzlaştırma ve arabuluculuk portalları da çok aktif kullanılıyor. Kullanıcı sayısı uzlaştırmada 378 bini, arabulculukta 329 bini aşmış durumda. E-Satış portalında ise kullanıcı sayısı 22 milyonu geçti. Türkiye Adalet Akademisinin Uzaktan Eğitim Portalı da yine Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce UYAP ortamına aktarılarak Akademi Portalı hayata geçirildi. 64 mesleki ve kişisel eğitimin yer aldığı portalda 3 milyon 610 bin kullanıcıya eğitim atandı. Hem vatandaşlarımız hem de yargı mensuplarımız, tüm UYAP portallarımızdan yoğun hizmet alıyorlar."

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