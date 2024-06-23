Banka 'tanıklık' etti Seçil Erzan'dan karşı hamle geldi! "İhbarımı, kıdemimi ödeyin" davası... | Duruşmada salya sümük savunma

Seçil Erzan



Tekin duruşmada şu ifadeleri kullandı;



"Seçil Erzan'ın birinci derece sicil amiriyim. 7 Nisan'da bir telefon aldım. Büyükdere şubemizde İnci Çeviker diye birinin Seçil Erzan'a ulaşmak istediğini ancak ulaşamadığını ve kendisinden şikayetçi olacağını söylediğini ilettiler. Ben de İnci hanımı benim yanıma göndermelerini istedim. İnci hanım yanıma geldiğinde, içeriye '10 yıllık arkadaşım tarafından sırtımdan bıçaklandım' diyerek girdi ve kötü durumdaydı. Ben de kendisini sakinleştirdikten sonra ne olduğunu anlatmasını söyledim. İnci hanım da Seçil Erzan'a para verdiğini ve Seçil'in onu sürekli oyaladığını, bu yüzden kendisini dolandırdığını düşünmeye başladığını söyledi"