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Banka 'tanıklık' etti Seçil Erzan'dan karşı hamle geldi! "İhbarımı, kıdemimi ödeyin" davası... | Duruşmada salya sümük savunma

Ponzi ağı kurup futbol dünyasının ünlü isimlerinin aralarında bulunduğu birçok kişiyi dolandıran Seçil Erzan'ın yargılanması sürüyor. Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu olan ve hakkında 295 yıla kadar hapis istenen Erzan, son olarak çalıştığı bankadan 2000 - 2023 tarihleri arasındaki kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesini talep etti. Bilindiği üzere geçtiğimiz ay görülen duruşmada banka yöneticileri ilk kez 'tanık' sıfatıyla dinlenmişti. Erzan ise aynı duruşmada gözyaşları içinde "Benim gerçekten dolandırıcı olduğumu düşünüyor musunuz?" kendini savunmuştu.

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 10:16 Güncelleme 23 Haziran 2024, 10:25
Banka ’tanıklık’ etti Seçil Erzan’dan karşı hamle geldi! İhbarımı, kıdemimi ödeyin davası... | Duruşmada salya sümük savunma

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Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da aralarında olduğu ve son olarak Fatih Terim'in de müşteki olarak eklendiği 29 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski banka müdürü Seçil Erzan ile diğer 6 sanığın yargılanması sürüyor.

"İHBARIMI, KIDEMİMİ ÖDEYİN" DAVASI

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olan Seçil Erzan, 4857 sayılı İş Kanunu'ndaki süre ve usullere riayet etmeden iş akdini sonlandıran ve 23 yıllık tazminat hakkını vermeyen Denizbank'a dava açacağı öğrenildi.

Seçil ErzanSeçil Erzan

Erzan, avukatı Bülent Aybirdi aracılığıyla Çağlayan'daki Arabuluculuk Merkezi'ne başvurarak Denizbank'ta şube müdürü olarak çalıştığı 25 Ekim 2000 ile 10 Nisan 2023 tarihleri arasındaki kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesini talep etti.

Müvekkilinin Denizbank'ın kurduğu tertip ile tutuklatıldığını arabuluculuk başvuru dilekçesinde belirten Bülent Aybirdi, dava şartı başvurularında iki tarafın da ortak arabulucuda anlaşmaları halinde bu başvurularının işleme konulmasını talep etti.

Hürriyet'e konuşan Seçil Erzan'ın avukatı Bülent Aybirdi, Erzan'ın 23 yıl çalışıp tek kuruş almadığını öne sürerek "Tarafımızca Seçil Erzan'ın tazminat hakkının alınması için yasal yollara başvuruldu" dedi.

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BANKA 'TANIKLIK' ETTİ

Öte yandan geçen duruşmada banka 'tanık' sıfatıyla ilk kez dinlendi.

Banka yöneticilerinden Sermin Tekin, Fatih Terim'in Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na "Seçil benim kızım gibidir" dediğini ve Erzan'a ulaşmak isteyen bir kişinin ''On yıllık arkadaşım tarafından sırtımdan bıçaklandım'' dediğini söyledi.

Seçil ErzanSeçil Erzan

Tekin duruşmada şu ifadeleri kullandı;

"Seçil Erzan'ın birinci derece sicil amiriyim. 7 Nisan'da bir telefon aldım. Büyükdere şubemizde İnci Çeviker diye birinin Seçil Erzan'a ulaşmak istediğini ancak ulaşamadığını ve kendisinden şikayetçi olacağını söylediğini ilettiler. Ben de İnci hanımı benim yanıma göndermelerini istedim. İnci hanım yanıma geldiğinde, içeriye '10 yıllık arkadaşım tarafından sırtımdan bıçaklandım' diyerek girdi ve kötü durumdaydı. Ben de kendisini sakinleştirdikten sonra ne olduğunu anlatmasını söyledim. İnci hanım da Seçil Erzan'a para verdiğini ve Seçil'in onu sürekli oyaladığını, bu yüzden kendisini dolandırdığını düşünmeye başladığını söyledi"

Seçil ErzanSeçil Erzan

GÖZYAŞLARIYLA KENDİNİ SAVUNDU: GERÇEKTEN DOLANDIRICI OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

Öte yandan aynı duruşmada gözyaşlarıyla savunma yapan Seçil Erzan, "Benim gerçekten dolandırıcı olduğumu düşünüyor musunuz? Bu paradan asla menfaat sağlamadım. Benden zorla aldılar. Silah dayasalar bu kadar olmazdı." dedi.

Fatih Terim -Seçil ErzanFatih Terim -Seçil Erzan


MAHKEMEDEN 'FATİH TERİM' KARARI

Mahkeme, Fatih Terim'in de arasında bulunduğu dosyaya yeni eklenen tüm müştekilerin bir sonraki celsede hazır edilmesine karar verdi.

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