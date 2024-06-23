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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Bayramın 8 günlük bilançosu: 68 ölü 9 bin 787 yaralı

Kurban Bayramı tatilinin 8. gününde 706 trafik kazası olduğunu bildiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 kişinin hayatını kaybettiğini bin 97 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 08:50 Güncelleme 23 Haziran 2024, 09:01
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Bayramın 8 günlük bilançosu: 68 ölü 9 bin 787 yaralı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Bugün Kurban Bayramı tatilinin son günü. Karayollarımızda trafik yoğunluğu var.

⛔️ Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz denetimlerine ve radarla hız kontrollerine 24 saat aralıksız devam ediyor.

Tekrar uyarıyoruz‼️
⚠️ Aşırı hız yapmayalım.
⚠️ Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.
⚠️ Trafik kurallarına uyalım.

Bayram tatilinin 8. günü 22 Haziran 2024 Cumartesi günü 24 saatlik sürede:
📍7️⃣0️⃣6️⃣ trafik kazası meydana geldi.
📍6️⃣ kişi maalesef hayatını kaybetti.
📍1️⃣. 0️⃣9️⃣7️⃣ kişi yaralandı.

📍4️⃣0️⃣5️⃣.0️⃣8️⃣8️⃣ araç denetlendi.
📍2️⃣2️⃣.9️⃣7️⃣5️⃣ araca hız ve radar işlemi,
📍3️⃣7️⃣.5️⃣9️⃣0️⃣ araca ise diğer işlemler yapıldı.

🔻🔻🔻
Bayram tatilinin ilk 8️⃣ gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi) maalesef
6️⃣8️⃣ kişi hayatını kaybetti.
9️⃣.7️⃣8️⃣7️⃣ kişi ise yaralandı.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

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