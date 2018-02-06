TBMM Genel Kurulu'nda Encü hakkında Başbakanlık Tezkeresi okundu. Okunan tezkereye göre, Encü'nün kesinleşmiş cezası olduğu gerekçesiyle milletvekilliği düşürüldü.
MİLLETVEKİLLİKLERİ DÜŞÜRÜLENLER
Daha önce HDP'li vekiller Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Faysal Sarıyıldız, Tuğba Hezer Öztürk, Besime Konca ve Leyla Zana'nın milletvekillikleri düşürülmüştü.
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geç alınmış bir karar ama yinede çok sevindim
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