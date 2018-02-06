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'li 'nün milletvekilliği düştü

milletvekili 'nün milletvekilliği düşürüldü

HDPli Ferhat Encünün milletvekilliği düştü
Halkların Demokratik Partisi () milletvekili 'nün milletvekilliği düşürüldü.

TBMM Genel Kurulu'nda Encü hakkında Başbakanlık Tezkeresi okundu. Okunan tezkereye göre, Encü'nün kesinleşmiş cezası olduğu gerekçesiyle milletvekilliği düşürüldü.

MİLLETVEKİLLİKLERİ DÜŞÜRÜLENLER
Daha önce HDP'li vekiller , Nursel Aydoğan, Faysal Sarıyıldız, Tuğba Hezer Öztürk, Besime Konca ve Leyla Zana'nın milletvekillikleri düşürülmüştü.

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  • 06 Şubat 2018, Salı 18:15
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Beykozlu Yşl Beykozlu Yşl

geç alınmış bir karar ama yinede çok sevindim

Aynı Görüşte misiniz?
evet12
hayır0
cevapla 06.02.2018 18:26
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