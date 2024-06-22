ABD’nin katil İsrail’e destek vermesine tepki! 2 ordu mensubu vicdani ret hakkını kullandı: Soykırıma ortak olmayacağız





"SOYKIRIMA ORTAK OLMAYACAĞIM"



Kendisi için dönüm noktasının ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell'in "Gazze'deki soykırıma ortak olmayacağını" söyleyerek kendisini yakması olduğunu ifade eden Bettancourt, uluslararası hukuku ihlal eden bir ülkenin ordusuna daha fazla hizmet edemeyeceğini söyledi.