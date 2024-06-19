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Erkeksen kontrolleri unutma: Kalp ve damar hastalıkları, sağlığı tehdit ediyor!

Kalp ve damar hastalıkları, sağlığı tehdit ediyor. Uzm. Dr. İrfan Berber, özellikle erkeklerin daha çok risk altında bulunduğunu söylüyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Haziran 2024 Güncelleme 20 Haziran 2024, 07:02
Erkeksen kontrolleri unutma: Kalp ve damar hastalıkları, sağlığı tehdit ediyor!

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Kalp ve damar hastalıkları, sağlığı tehdit ediyor. Uzm. Dr. İrfan Berber, özellikle erkeklerin daha çok risk altında bulunduğunu söylüyor. Bu hastalıkların erkeklerde otuzlu yaşlardan itibaren başladığını belirtiyor.

"Ailede erken yaşta kalp damar hastalığı varlığı, yüksek kolesterol düzeyleri, şeker metabolizması bozuklukları, tansiyon yüksekliği, sigara kullanımı, stres, hareketsiz yaşam riski artırır. Son yıllarda yağ, karbonhidrat ve proteinden zengin beslenme ve hareketsizlik gibi hastalık sürecini kötü yönde desteklemektedir. Erkeklerde en çok meydana gelen prostat kanserinde erken tanı şansı hayat kurtarıcıdır. 40 yaş itibari ile ürolojik takibe başlanmalıdır" diyor.

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