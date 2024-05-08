HDP parti binasında PKK’ya bağış sandığı! Örgüt karargahına çevirmişler

Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Başsavcı Vekili Necati Kayaközü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında HDP İzmir İl eşbaşkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile HDP Buca İlçe eşbaşkanı Nihat Türk gözaltına alınırken çok sayıda örgüt materyali ele geçirildi.

Berna Çelik



Operasyon kapsamında şüphelilerin evleri, HDP il binası ile Konak ve Buca ilçe binalarında yapılan aramalarda teröristbaşı Abdullah Öcalan ve örgüt mensuplarının fotoğrafları, yasaklı çok sayıda kitap, dergi ve doküman ile dijital materyal, PKK ibareli materyaller, parti içerisinde örgütlenme ve PKK terör örgütüne katılım yapanların listelerinin olduğu dokümanlar ele geçirildi.