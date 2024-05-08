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HDP parti binasında PKK'ya bağış sandığı! Örgüt karargahına çevirmişler

Kapatma davası süren HDP Konak ve Buca ilçe binalarında terör örgütü PKK için hazırlanan bağış sandığı bulundu. İzmir HDP İl Başkanlığı'na gelen terör örgütü üyeleri ile destekçilerinden toplanan paraların PKK'ya destek amacıyla Kandil'e gönderildiği belirlendi.

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 07:01 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 07:25
HDP parti binasında PKK’ya bağış sandığı! Örgüt karargahına çevirmişler

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İzmir'de geçen kasım ayında yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK ile bağlantısı nedeniyle hakkında kapatma davası süren HDP'nin Konak ve Buca ilçe binalarına baskın düzenlendi.

Çınar AltanÇınar Altan

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Başsavcı Vekili Necati Kayaközü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında HDP İzmir İl eşbaşkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile HDP Buca İlçe eşbaşkanı Nihat Türk gözaltına alınırken çok sayıda örgüt materyali ele geçirildi.

Berna ÇelikBerna Çelik


Operasyon kapsamında şüphelilerin evleri, HDP il binası ile Konak ve Buca ilçe binalarında yapılan aramalarda teröristbaşı Abdullah Öcalan ve örgüt mensuplarının fotoğrafları, yasaklı çok sayıda kitap, dergi ve doküman ile dijital materyal, PKK ibareli materyaller, parti içerisinde örgütlenme ve PKK terör örgütüne katılım yapanların listelerinin olduğu dokümanlar ele geçirildi.

PKK ibareli materyaller.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


HDP İzmir İl Başkanlığı'nda yapılan aramalarda ise PKK bağış kutusu bulundu.

PKK'ya bağış kutusu


Sabah'ta yer alan habere göre; İzmir HDP İl Başkanlığı'na gelen terör örgütü üyeleri ile destekçilerinden toplanan paraların PKK'ya destek amacıyla Kandil'e gönderildiği belirlendi.

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