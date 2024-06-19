Dışişleri Bakanlığı: ’Fener Rum Patriği Bartholomeos‘la resmi ikili görüşme’ haberleri gerçeği yansıtmamaktadır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Ukrayna Barış Zirvesi 'nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Fener Rum Patriği Bartholomeos'la resmi bir ikili görüşme yaptığı yönünde çıkan haberler sonrası açıklama yaptı. Sözcü Keçeli iddiaları yalanlayarak, "Fener Rum Patrikhanesi'nin, 15-16 Haziran 2024 tarihlerinde İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'ne devlet statüsünde katıldığı ve Sayın Bakanımızın Zirve marjında Fener Rum Patriği Bartholomeos'la resmi bir ikili görüşme yaptığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verdi.





Sözcü Keçeli, Ortak Bildiri'ye bilahare Fener Rum Patrikhanesi'nin isminin de imzacı olarak eklenmesi üzerine İsviçre ve Ukrayna'dan izahat istendiğini belirterek, "Zirve sonunda kabul edilen ve kamuoyuyla paylaşılan Ortak Bildiri'ye bilahare Fener Rum Patrikhanesi'nin isminin de imzacı olarak eklendiğine dair iddialarla ilgili olarak Zirve'nin organizatörleri İsviçre ve Ukrayna'dan izahat istenmiştir. Öte yandan, Fener Rum Patrikhanesi'nin konumuna ilişkin devlet politikamızda herhangi bir değişiklik olmadığı da izahtan varestedir" ifadelerini kullandı.