Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’ın ifşa davası bugün başladı! 9 yıl hapsi isteniyor

İstanbul'da 2023 yılında kendisine ulaşmak için iş yerini arayan Halil İbrahim Kalkan ile yaptığı telefon görüşmesini numara görünecek şekilde hukuka aykırı olarak sosyal medya hesabından ifşa ettiği iddia edilen Engin Polat 'ın 9 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

"HEM ENGİN POLAT'DAN HEM DE BENİ HABERSİZCE ÇEKEN DİĞER ŞAHISLARDAN ŞİKAYETÇİYİM"

Duruşmada söz alan müşteki Kalkan, "Ben olay günü Pendik'te bulunan şirketine gitmiştim. Yanında bulunan kişiler benden habersiz benim görüntülerimi almışlar. Ben hem Engin Polat'dan hem de beni habersizce çeken diğer şahıslardan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.