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Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak

Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticiler tarafından hayvan pazarlarına getirilen ve satılamayan kurbanlıkların talep edilmesi durumunda Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını bildirdi. Bakanlık ESK'nin cari alım ile Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesinden alınacak hayvanların fiyatlarını da açıkladı.

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 11:56 Güncelleme 18 Haziran 2024, 12:06
Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak

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Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticiler tarafından hayvan pazarlarına getirilen ve satılamayan kurbanlıkların talep edilmesi durumunda Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını bildirdi.

Yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

Kurbanlık hayvanlarını satmak için pazara getiren üreticilerin satamadığı hayvanlar, üreticilerin bakım, besleme ve taşıma maliyeti dikkate alınarak oluşturulan Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesinden karkas et olarak Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından alınacak.

HAYVANLAR BULUNDUKLARI YERE EN YAKIN KESİMHANEDE KESTİRİLEBİLECEK
Hayvanlarını ESK'ye satan üreticilere ödemelerin en geç 3 (üç) iş günü içinde yapılacağı ifade edilirken, üreticilere kolaylık sağlamak için, hayvanlar bulundukları yere en yakın kesimhanede kestirilebilecek.

Hayvanlarını satmak isteyen üreticilerin, 20-28 Haziran tarihleri arasında en yakın ESK Kombina Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekecek.

Üreticilerin hayvanlarına ait kimlik bilgileri, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince kurban satışı için verilen sevk raporları, kurban pazar yeri giriş ve kira belgesiyle başvurmaları yeterli olacak.

HAYVANLAR KARKAS ET OLARAK SATIN ALINACAK
İlgili kombina müdürlüğü tarafından TÜRKVET sistemi üzerinde gerekli kontroller yapıldıktan sonra, ESK'nin Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları Talimatları doğrultusunda hayvanlar karkas et olarak satın alınacak.

KURBANLIK ALIM FİYATLARI
ESK'nin cari alım ile Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesinden alınacak hayvanların fiyatları şu şekilde:

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