Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak

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Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticiler tarafından hayvan pazarlarına getirilen ve satılamayan kurbanlıkların talep edilmesi durumunda Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını bildirdi.

Yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: Kurbanlık hayvanlarını satmak için pazara getiren üreticilerin satamadığı hayvanlar, üreticilerin bakım, besleme ve taşıma maliyeti dikkate alınarak oluşturulan Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesinden karkas et olarak Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından alınacak.