RTÜK'ten LGBTİ film önerilerine sert tepki: "Mücadelemiz aralıksız devam edecektir"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, bir internet sitesindeki LGBTİ film önerilerine ilişkin haberle ilgili açıklama yaptı.

MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEKTİR

İzleme uzmanlarının tatilde de çalıştığını belirten RTÜK Başkanı Şahin, şunları kaydetti:

"Batı fonlu bazı medya organlarının aile kurumumuzu parçalamak ve gençlerimizi kişiliksizleştirmek için sistematik olarak yürüttüğü sapkın kampanyaları görmüyor değiliz. Gözümüz üzerlerinde... İnancımıza, kültürümüze, örf ve adetlerimize aykırı yapımlar ve bunları pazarlayan işbirlikçileriyle mücadelemiz aralıksız devam edecektir."