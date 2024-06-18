Dünyanın en zengin iş adamı Türkiye’de! 500 milyon dolarlık yat Fethiye Göcek’e giriş yaptı

MUSK'I TAHTINDAN ETTİ

Jeff Bezos tarafından kurulan ve merkezi Washington'da bulunan havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin'in de kurucusu ve sahibi, 2013 yılında The Washington Post gazetesini satın alarak medya sektörüne de giriş yaptı.

Amazon'un da kurucusu Jeff Bezos, Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde Elon Musk'u tahtından indirerek dünyanın en zengin adamı unvanını geri aldı. Jeff Bezos geçtiğimiz haftalarda 200 milyar dolarlık serveti ile Musk'ın 198 milyar dolarlık servetini geride bıraktı.