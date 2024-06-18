Dünyanın en zengin iş adamı Türkiye’de! 500 milyon dolarlık yat Fethiye Göcek’e giriş yaptı

Dünyanın en zengini ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un (60) "Koru" adlı lüks yatı Fethiye Göcek açıklarına girdi. Lüks yatta, Bezos'un dinlendiği bildirildi.
Dünyanın en zengini ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un (60) "Koru" adlı lüks yatı Fethiye Göcek açıklarına girdi. Lüks yatta, Bezos'un dinlendiği bildirildi.
DÜNYANIN EN ZENGİNİ
Jeffrey Preston Bezos, dünya çapında faaliyet gösteren teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu, CEO'su ve başkanı olarak biliniyor. Amerikalı Internet girişimcisi, sanayici, medya sahibi ve yatırımcı olan Bezos, 2017 öncesi, Forbes servet endeksi listesindeki ilk yüz milyarderden biri olmuştu.
NET SERVETİ 150 MİLYAR DOLARI GEÇT
2017 sonrasında ise dünyanın en zengin kişisi seçilerek adını tarih sayfalarına yazdırdı.
Temmuz 2018'de net serveti 150 milyar Amerikan dolarını geçti. Geliştirdiği bu girişimin başarılı olmasıyla Time tarafından 1999'da Yılın Kişisi seçildi.
MUSK'I TAHTINDAN ETTİ
Jeff Bezos tarafından kurulan ve merkezi Washington'da bulunan havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin'in de kurucusu ve sahibi, 2013 yılında The Washington Post gazetesini satın alarak medya sektörüne de giriş yaptı.
Amazon'un da kurucusu Jeff Bezos, Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde Elon Musk'u tahtından indirerek dünyanın en zengin adamı unvanını geri aldı. Jeff Bezos geçtiğimiz haftalarda 200 milyar dolarlık serveti ile Musk'ın 198 milyar dolarlık servetini geride bıraktı.
"KORU" ÖZELLİKLERİ
Koru, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a ait lüks özel süper yat sınıfında yer alıyor. Yat, 2021'den itibaren Oceanco tarafından Hollanda'da inşa edildi ve Nisan 2023'te teslim edildi.127 metre (417 ft) uzunluğunda üç direkli bir yelkenli yat olan "Koru" 500 milyon dolara mal oldu. Devreye alındığında, yat Andrey Melnichenko'nun Yelkenli Yat A'dan sonra dünyanın en büyük ikinci yelkenli yatıydı.
ŞUBAT AYINDA DA TÜRKİYE'YE GELDİ
Jeff Bezos'un 136 metrelik ultra lüks yatı 'Flying Fox', Fethiye'ye demir atmıştı. Dünyanın en büyük 20 yatından birisi olan 'Cayman Adaları' bayraklı 'Flying Fox'un Fethiye iskelesinde 600 bin litre yakıt almıştı.
Almanya'da 2016 yılında inşa edilen ultra lüks yatta 22,5 metre genişliğinde, 12 metre uzunluğunda yüzme havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları alanları ve sinema salonları da bulunuyor. İki de helikopter pisti bulunan yatta aynı zamanda biri ana süit, 10'u VIP olmak üzere 11 kabinde 22 misafir ağırlanabiliyor.