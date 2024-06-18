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AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan hayatını kaybetti

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 19:05 Güncelleme 18 Haziran 2024, 19:05
AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan hayatını kaybetti

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı.



Selçuklu Mahallesi'nde Karamercan'ın kullandığı 34 BFD 837 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mesut Bilici yönetimindeki 42 ASH 773 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.



Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücüler ile aralarında eski Aydınlar Belde Belediye Başkanı Mehmet Arif Tusun ve 6 çocuğun da bulunduğu 11 kişi Bitlis, Tatvan ve Ahlat'taki hastanelere kaldırıldı.


Ağır yaralanan AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Karamercan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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