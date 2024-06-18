PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

9. Yargı Paketi Meclis'e geliyor! Casusluk faaliyetleri için özel düzenleme! Hapis cezası alacaklar

AK Parti'nin hazırladığı 9'uncu Yargı Paketi'nde, yabancı ülke ve istihbarat örgütleri adına suç işleyenlere yönelik özel bir düzenleme yer alacak ve bu kişiler 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. MİT ve Emniyet'in son dönemde İsrail adına casusluk yapan kişileri yakalaması, bu düzenlemenin önemini artırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 07:00 Güncelleme 18 Haziran 2024, 07:02
9. Yargı Paketi Meclis’e geliyor! Casusluk faaliyetleri için özel düzenleme! Hapis cezası alacaklar

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

AK Parti'nin hazırlıklarını sürdürdüğü 9'uncu Yargı Paketi kapsamında yabancı ülke ve istihbarat örgütleri adına suç işleyenlere dönük özel bir düzenleme yer alacak.

7 YILA KADAR HAPİS CEZASI
Bu durumda olanlara 7 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. MİT ve Emniyet operasyonları ile son dönemde İsrail adına casusluk yapan kişiler arka arkaya yakalanmaya başlandı.

ÖZEL MADDE YER ALACAK
AK Parti'nin bayram sonrasında TBMM Başkanlığına sunacağı yargı paketinde casusluk suçu ile ilgili özel bir madde yer alacak.

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) casusluk ile ilgili 328'inci maddesi "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin eden kimseye onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası verilir" hükmünü içeriyor. Ancak başka bir ülke ve istihbarat örgütleri adam kaçırmak, Türkiye'de bulunan bazı kişileri takip etmek, bilgi-belge toplamak gibi eylemler bu kapsamda değerlendirilemiyor.



AK Parti'nin paketinde TCK'ya yeni bir madde eklenecek. Madde kapsamında Türkiye'de başka ülke ve istihbarat örgütleri adına suç işleyen, adam kaçıran, belge, bilgi toplayanlara 3 ila 7 yıl arasında hapis cezası verilecek. Savaş dönemlerinde ise bu ceza arttırılacak.

ETKİ AJANLIĞI İLE ALAKASI YOK
Yargı paketinde yer alacak bu madde "etki ajanlığı" olarak algılanmış ve tartışmalara neden olmuştu. AK Parti, pakette "etki ajanlığı" ile ilgili bir değişikliğin yer almadığını belirtmişti.



Sabah'ta yer alan habere göre; AK Parti kurmayları TCK'ya eklenmesi öngörülen madde için "Bu düzenlemenin etki ajanlığıyla, Gürcistan'daki düzenlemeyle alakası yok. Gazetecilerin tutuklanacağı gibi şeyler doğru değil. Tamamen yabancı ülkeler adına Türkiye'de suç işleyenlerin tanımı yapılıyor. Çerçeve çok net olarak çiziliyor. Etki ajanlığı olarak algılanacak bir durum yok. Bunlara hapis cezası verilecek" dedi.

MİT casusluk operasyonunda yakalamıştı| Ahmet Ersin Tumlucalının ailesi de işin içinde çıktı! İhanetin bedeli: 300 bin euroMİT casusluk operasyonunda yakalamıştı| Ahmet Ersin Tumlucalının ailesi de işin içinde çıktı! İhanetin bedeli: 300 bin euro

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kritik gün bugün! Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakim karşısına çıkıyor! Saat belli oldu
9. Yargı Paketi Meclis’e geliyor! Casusluk faaliyetleri için özel düzenleme! Hapis cezası alacaklar
30 yerinden bıçaklanıp öldürülen Hacer Çağla’nın katilinin son mesajı ortaya çıktı: Hediye getireceğim...
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Teşkilatlarına bayram mesajı! Filistin vurgusu: Kana susamış İsrail durdurulmalı
Tazminatlar artıyor: Kıdem hesabı nasıl yapılır? Kimlerin alacağı tutar yükselecek?
TAKVİM yazdı! Bodrum tarifesi garibanın dudağını uçuklattı: Kahvaltıya 2 bin, plaja 6 bin TL veren kesesi dolgunlara, büyük şok!
İstanbul Sarıyer’de otluk alanda yangın çıktı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor | Valilikten kritik açıklama
Esas hedef Anadolu’nun güzide toprakları! İsrail ordusu Arz-ı Mev’ud’u kolluyor... Siyonistin haritalı hezeyanı
Fitch Ratings flaş Türkiye raporu! Büyüme beklentisi 2,8’den yüzde 3,5’e yükseldi
Alman Bild duyurdu! Eli kanlı Netanyahu’nun çağrısı Blinken’i harekete geçirdi: Katliam için yeni silah desteği | İsrail’in zayıfladığını itiraf etti
Siyasette ’bayram’ havası! CHP ve MHP’den AK Parti’ye ziyaret: Cumhur dimdik ayakta mesajı | Heyetler ne konuştu?
Siyonist basın duyurdu: İsrail Başbakanı Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler ve Kenan Yıldız sahada olacak
Ulaşımda rekor bayramı! İstanbul Havalimanı, Antalya Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü...
Galatasaray’dan orta sahaya çifte dünya yıldızı!
SON DAKİKA