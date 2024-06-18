9. Yargı Paketi Meclis’e geliyor! Casusluk faaliyetleri için özel düzenleme! Hapis cezası alacaklar

ÖZEL MADDE YER ALACAK

AK Parti'nin bayram sonrasında TBMM Başkanlığına sunacağı yargı paketinde casusluk suçu ile ilgili özel bir madde yer alacak.



Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) casusluk ile ilgili 328'inci maddesi "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin eden kimseye onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası verilir" hükmünü içeriyor. Ancak başka bir ülke ve istihbarat örgütleri adam kaçırmak, Türkiye'de bulunan bazı kişileri takip etmek, bilgi-belge toplamak gibi eylemler bu kapsamda değerlendirilemiyor.