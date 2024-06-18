9. Yargı Paketi Meclis’e geliyor! Casusluk faaliyetleri için özel düzenleme! Hapis cezası alacaklar

AK Parti'nin hazırlıklarını sürdürdüğü 9'uncu Yargı Paketi kapsamında yabancı ülke ve istihbarat örgütleri adına suç işleyenlere dönük özel bir düzenleme yer alacak.
AK Parti'nin hazırlıklarını sürdürdüğü 9'uncu Yargı Paketi kapsamında yabancı ülke ve istihbarat örgütleri adına suç işleyenlere dönük özel bir düzenleme yer alacak.
7 YILA KADAR HAPİS CEZASI
Bu durumda olanlara 7 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. MİT ve Emniyet operasyonları ile son dönemde İsrail adına casusluk yapan kişiler arka arkaya yakalanmaya başlandı.
ÖZEL MADDE YER ALACAK
AK Parti'nin bayram sonrasında TBMM Başkanlığına sunacağı yargı paketinde casusluk suçu ile ilgili özel bir madde yer alacak.
Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) casusluk ile ilgili 328'inci maddesi "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin eden kimseye onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası verilir" hükmünü içeriyor. Ancak başka bir ülke ve istihbarat örgütleri adam kaçırmak, Türkiye'de bulunan bazı kişileri takip etmek, bilgi-belge toplamak gibi eylemler bu kapsamda değerlendirilemiyor.
AK Parti'nin paketinde TCK'ya yeni bir madde eklenecek. Madde kapsamında Türkiye'de başka ülke ve istihbarat örgütleri adına suç işleyen, adam kaçıran, belge, bilgi toplayanlara 3 ila 7 yıl arasında hapis cezası verilecek. Savaş dönemlerinde ise bu ceza arttırılacak.
ETKİ AJANLIĞI İLE ALAKASI YOK
Yargı paketinde yer alacak bu madde "etki ajanlığı" olarak algılanmış ve tartışmalara neden olmuştu. AK Parti, pakette "etki ajanlığı" ile ilgili bir değişikliğin yer almadığını belirtmişti.
Sabah'ta yer alan habere göre; AK Parti kurmayları TCK'ya eklenmesi öngörülen madde için "Bu düzenlemenin etki ajanlığıyla, Gürcistan'daki düzenlemeyle alakası yok. Gazetecilerin tutuklanacağı gibi şeyler doğru değil. Tamamen yabancı ülkeler adına Türkiye'de suç işleyenlerin tanımı yapılıyor. Çerçeve çok net olarak çiziliyor. Etki ajanlığı olarak algılanacak bir durum yok. Bunlara hapis cezası verilecek" dedi.