Alman Bild duyurdu! Eli kanlı Netanyahu’nun çağrısı Blinken’i harekete geçirdi: Katliam için yeni silah desteği | İsrail’in zayıfladığını itiraf etti

7 Ekim'den bu yana Gazze'de Filistinlilere soykırım uygulayan katil İsrail , ABD kaynaklı yüksek teknolojili silah sistemleri ve akıllı mühimmat kullanıyor.



ABD SİLAHLARI İLE SAYISIZ KATLİAM

ABD 7 Ekim'den bu yana İsrail'e silah ve mühimmat sağlıyor. İlk 45 günde ABD, İsrail'e 244 kargo uçağı ve 20 gemiyle 10 bin tondan fazla silah gönderdi. Söz konusu destek, 15 binden fazla bomba ve 50 bin top mermisi içeriyordu.

Bunun yanında, açıklanmayan miktarda silah ve mühimmat da ABD'den İsrail'deki Müttefik Savaş Stok Rezervleri (WRSA-I) olarak bilinen depolara transfer edildi. Söz konusu stoklardan İsrail'e ne kadar aktarıldığına dair bilgi bulunmuyor.