Alman Bild duyurdu! Eli kanlı Netanyahu’nun çağrısı Blinken’i harekete geçirdi: Katliam için yeni silah desteği | İsrail’in zayıfladığını itiraf etti

7 Ekim'den bu yana Gazze'de Filistinlilere soykırım uygulayan katil İsrail, ABD kaynaklı yüksek teknolojili silah sistemleri ve akıllı mühimmat kullanıyor.
7 Ekim'den bu yana Gazze'de Filistinlilere soykırım uygulayan katil İsrail, ABD kaynaklı yüksek teknolojili silah sistemleri ve akıllı mühimmat kullanıyor.
ABD SİLAHLARI İLE SAYISIZ KATLİAM
ABD 7 Ekim'den bu yana İsrail'e silah ve mühimmat sağlıyor. İlk 45 günde ABD, İsrail'e 244 kargo uçağı ve 20 gemiyle 10 bin tondan fazla silah gönderdi. Söz konusu destek, 15 binden fazla bomba ve 50 bin top mermisi içeriyordu.
Bunun yanında, açıklanmayan miktarda silah ve mühimmat da ABD'den İsrail'deki Müttefik Savaş Stok Rezervleri (WRSA-I) olarak bilinen depolara transfer edildi. Söz konusu stoklardan İsrail'e ne kadar aktarıldığına dair bilgi bulunmuyor.
100'DEN FAZLA SATIŞ ONAYLANDI
Ekim 2023-Mart 2024'te İsrail'e 100'den fazla askeri satış onayı yapıldığı ancak gizlilik şemsiyesi altında kamuoyuna bunların sadece 2'sinin açıklandığı iddia ediliyor.
Bunların arasında en büyük anlaşmanın, nisan başında sonuçlanmaya yakın olduğu bildirilen 18 milyar dolarlık F-15 ve mühimmat satışı olduğu biliniyor.
SOYKIRIMA YENİ DESTEK HAZIRLIĞI
İlk günden itibaren soykırıma destek veren ABD, İsrail'e yeni bir silah desteği sağlamaya hazırlanıyor.
ALMAN BILD DUYURDU: BİB'DEN BLINKEN'E ÇAĞRI
Alman Bild'de yer alan habere göre, Netanyahu geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a yeniden silah desteğinin sağlanması için çağrıda bulundu.
Netanyahu, ABD'nin silah desteğini kesmesi İsrail'i zayıflattığını itiraf etti.
ABD'DEN SOYKIRIMA TAM DESTEK
Netanyahu'nun çağrısı sonrası ise soykırım destekçisi Blinken önümüzdeki günlerde kısıtlamaları kaldırıp katliama daha fazla destek vereceğinin sinyalini verdi.