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Van'da ele geçirildi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi: Tuzlanarak kurutulmuş 5 ton inci kefali!

Van'ın Erciş ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde kaçak avlanmış ve tuzlanarak kurutulmuş 5 ton inci kefali ele geçirildi. Balıklar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 11:11 Güncelleme 17 Haziran 2024, 11:11
Van’da ele geçirildi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teslim edildi: Tuzlanarak kurutulmuş 5 ton inci kefali!

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Van'ın Erciş ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde tuzlanarak kurutulmuş 5 ton inci kefali ele geçirildi.

KAÇAK AVLANMIŞ VE KURUTULMUŞ
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pay Mahallesi yakınlarında 2 kamyoneti durdurdu.

Kamyonetlerin kasasında kaçak avlanmış ve tuzlanarak kurutulmuş halde 5 ton inci kefali bulundu.

78 BİN 240 LİRA CEZA
Araç sürücülerine toplam 78 bin 240 lira idari para cezası uygulandı, kamyonetler 15 gün trafikten menedildi.

Balıklar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.



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