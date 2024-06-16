Taktiksel ateşkes krizi | Soykırım hükümeti ve İsrail ordusu arasında ipler koptu! Eli kanlı Netanyahu: Kabul edilemez

"Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Philadelphia Koridoru ve Gazze'nin kuzeyine giden yoldaki askeri faaliyetler taktiksel olarak, uluslararası kuruluşlarla koordineli bir şekilde sabah 08.00'den akşam 17.00'ye kadar insani amaçlarla durdurulacak."





AŞIRI SAĞCI İSİMLERDEN "TAKTİKSEL ATEŞKESE" ELEŞTİRİ



Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Askerlerimizin çoğunun savaşta öldüğü bir dönemde, insani bir amaç için taktiksel ateşkes kararını kim verdiyse, görevine devam etmemesi gereken bir ahmak ve aptaldır." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, bu adımın Savaş Kabinesi'nde değerlendirilmediği ve kabinenin kararlarıyla çeliştiğini savundu.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de yine X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Hamas'a ulaşmaya devam eden insani yardımın onu (Gazze'de) iktidarda tuttuğunu ve savaşın kazanımlarının boşa gitmesine yol açabileceğini" iddia etti.