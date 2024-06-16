Kurban Bayramı’nda hastaneler aciller açık mı? 17-18-19 Haziran’da aile hekimleri, sağlık ocakları, poliklinikler, eczane çalışıyor mu?

Kurban Bayram ı'nın yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar sağlık hizmetlerine erişim konusunda bilgi edinmek istiyorlar. 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı, 9 günlük Resmi Tatil süresi ile birleşince, sağlık kurumlarının çalışma saatleri büyük merak konusu oldu. İşte detaylar...

BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı boyunca hastanelerin acil bölümleri açık olacak ve acil durumlar için hasta kabulüne devam edecektir. Ancak, hastanelerin poliklinikleri ve rutin hizmetleri bayram süresince kapalı olacaktır. Bu nedenle, acil olmayan sağlık ihtiyaçları için bayram sonrasına randevu alınması gerekmektedir.