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Kurban Bayramı’nda bankalar açık mı? Havale, EFT hesaba geçer mi? Borsa ne zaman açılacak?

Kurban Bayramı süresince bankaların çalışma düzeni ve işlem saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bankaların kapalı olduğu günlerde EFT ve havale işlemlerinin nasıl yapılacağı ise akıllarda yer alıyor. Peki, Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı, kapalı mı 2024? Havale, EFT hesaba geçer mi? Borsa ne zaman açılacak? İşte merak edilenler!

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Giriş Tarihi 16 Haziran 2024, 09:11 Güncelleme 16 Haziran 2024, 09:11
Kurban Bayramı’nda bankalar açık mı? Havale, EFT hesaba geçer mi? Borsa ne zaman açılacak?

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Kurban Bayramı için geri sayım sona erdi. Bu kapsamda vatandaşlar tatil sürecinde bankaların ve devlet dairelerinin açık olup olmayacağını, işlem saatlerini merak ediyorlar. Özellikle EFT ve havale gibi finansal işlemlerin durumu, bayram tatili süresince nasıl işleyeceği konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler için detaylar önem taşıyor. Peki, Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı, kapalı mı 2024? Havale, EFT hesaba geçer mi? Borsa ne zaman açılacak? İşte merak edilenler!

KURBAN BAYRAMI'NDA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI 2024?

2024 yılı için Kurban Bayramı tatili sürecinde, özellikle devlet daireleri ve bazı özel sektör kurumları için izinler söz konusu olacak. Resmi tatil olarak belirlenen günlerde kamu çalışanları, memurlar, belediye personeli ve öğretmenler için perşembe ve cuma günleri dahil olmak üzere 9 günlük bir tatil öngörülüyor.

Fakat özel sektörde faaliyet gösteren bankalar, bu izin kapsamında değildir. Ancak bayram boyunca banka şubelerinin kapalı olacağını belirtmek gerekir. Buna rağmen, bankaların dijital platformları, ATM'leri ve internet bankacılığı gibi araçları 24 saat hizmet vermeye devam edecektir.

EFT VE HAVALE İŞLEMLERİ NE ZAMAN HESABA GEÇER?

Kurban Bayramı süresince, aynı banka içinde gerçekleştirilen havale işlemleri hesaplara anında yansıyabilir. Ancak farklı bankalar arasında yapılan EFT işlemleri, tatil günlerinde işleme alınmayacak ve tatil sonrasında ilk iş gününde hesaplara geçecektir.

BORSA İSTANBUL ÇALIŞMA TAKVİMİ

Bankaların çalışma saatleri genellikle Borsa İstanbul'a paralel şekilde düzenlenir. Kurban Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul da tatil süresince kapalı olacak ve tatil sonrasında normal işlemlerine devam edecek.

KURBAN BAYRAMI 2024 TARİHLERİ

Kurban Bayramı'nın başlangıcı 16 Haziran Pazar gününe denk gelmekte olup, bayram 19 Haziran Çarşamba gününe kadar devam edecektir. Arefe günü olan 15 Haziran Cumartesi günü de dahil olmak üzere, bu süre zarfında pek çok resmi ve özel kurum kapalı olacaktır.

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