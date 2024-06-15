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2024 Diyanet, LÖSEV, KIZILAY, İHH, Mehmetçik Vakfı bağışları ne kadar, kaç TL? Vakıflara bağış nasıl yapılır? KURBAN BAĞIŞ BEDELİ

2024 yılı için kurban bağışı yapmak isteyenler, LÖSEV, Mehmetçik Vakfı, Kızılay, İHH ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi güvenilir kurumlar aracılığıyla bu hayır işini gerçekleştirmek istiyor. İşte vakıflar trafından paylaşılan bilgiler...

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 11:52 Güncelleme 15 Haziran 2024, 11:52
2024 Diyanet, LÖSEV, KIZILAY, İHH, Mehmetçik Vakfı bağışları ne kadar, kaç TL? Vakıflara bağış nasıl yapılır? KURBAN BAĞIŞ BEDELİ

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Kurban Bayramı yaklaşırken, birçok kişi kurban bağışlarını güvenilir vakıflar aracılığıyla gerçekleştirmek istiyor. Bu yıl, LÖSEV, Mehmetçik Vakfı, Kızılay, İHH ve Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 kurban bağış bedellerini açıkladı. İşte bu vakıfların belirlediği kurban bağış bedelleri ve bu bağışların nasıl kullanılacağı hakkında detaylı bilgiler...

LÖSEV (LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VAKFI)

LÖSEV, 2024 yılı için kurban bağış bedelini 12.900 TL olarak belirledi. Vakıf, kurban etlerini lösemili çocuklar ve kanser hastaları için 12 ay boyunca dağıtıyor. LÖSEV'in açıklamasında, bağışlanan kurbanların etlerinin tüm yıl boyunca ihtiyacı olan hastalara ulaştırıldığı vurgulanıyor.

MEHMETÇİK VAKFI

Mehmetçik Vakfı, bu yıl için kurban bağış bedelini 11.850 TL olarak açıkladı. Ayrıca, bağış yapmak isteyenler için 370 ABD doları veya 345 euro alternatifleri de sunuldu. Vakıf, kesilen kurbanlardan elde edilen etlerin bir kısmını konserve kavurma olarak şehit yakınları, gaziler ve bağışçılara gönderiyor. Kalan etler ise ekonomik olarak değerlendirilerek yardım planına dahil ediliyor ve şehit yakınları ile gazilere ulaştırılıyor.

KIZILAY

Kızılay, 2024 yılı için yurt içi kurban bağış bedelini 11.750 TL, yurt dışı için ise 4.300 TL olarak belirledi. Özellikle Gazze için de aynı yurt içi fiyatı geçerli. Kızılay, kurban bağışlarından elde edilen etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve bu yardımların geniş bir coğrafyada yerine ulaştığını belirtiyor.

İHH (İNSANİ YARDIM VAKFI)

İHH, yurt içi kurban bağış bedelini 11.000 TL, yurt dışı için ise 4.500 TL olarak açıkladı. Vakıf, özellikle savaş bölgeleri ve yoksulluk içinde yaşayan toplumlara yardım götürmekte. Kesilen kurbanlar, bu bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak onların bayramı sevinçle geçirmeleri sağlanıyor.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 11.750 TL, yurt dışında ise 4.750 TL olarak belirledi. Bağışlar, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla kabul ediliyor. Ayrıca, www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden de bağış yapılabiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, kurban etlerinin geniş bir yardım ağı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtiyor.

KIZILAY

Kurban Bayramı 2024 için sayılı günler kala Kızılay kurban bağış fiyatları belli oldu. Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 2024 yılı kurban bedel fiyatının yurt içi ve Gazze için 11 bin 750 lira, yurt dışı için ise 4 bin 300 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

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