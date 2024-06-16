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81 yaşındaki ABD Başkanı Biden yine dondu kaldı! İmdadına Barack Obama yetişti

Sık sık gafları ve garip hareketleriyle gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden bu sefer de sahnede dondu kaldı. Biden’ın donduğunu gören eski ABD Başkanı Baracak Obama hızlı şekilde sahneye müdahale etti. Obama, Biden’ı kolundan tutarak sahneden indirdi.

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 00:46 Güncelleme 17 Haziran 2024, 00:46
81 yaşındaki ABD Başkanı Biden yine dondu kaldı! İmdadına Barack Obama yetişti

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Sık sık gafları ve garip hareketleriyle gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden yine dondu kaldı.

Biden yine bildiğiniz gibi! Dondu kaldı




SAHNEDE DONDU KALDI

Demokrat Parti'nin bir kampanya etkinliğine katılan Joe Biden, bu sefer de sahnede dondu kaldı.


OBAMA İMDADINA YETİŞTİ

Biden'ın donduğunu gören eski ABD Başkanı Baracak Obama hızlı şekilde sahneye müdahale etti.



Obama, Biden'ı kolundan tutarak sahneden indirdi.

Joe Biden bu kez resmen kısa devre yaptı: Konuşurken resmen dondu kaldı! Kürsüye çıkmadan önce içtiği sıvı gündem oldu: ABD Başkanı ne kullanıyor?Joe Biden bu kez resmen kısa devre yaptı: Konuşurken resmen dondu kaldı! Kürsüye çıkmadan önce içtiği sıvı gündem oldu: ABD Başkanı ne kullanıyor?


"KISA DEVRE YAPTI"

Biden geçtiğimiz günler de Beyaz Saray'da düzenlenen kutlamada konuşma yaptığı sırada donup kalmıştı.

Batı basını ise bu duruma "Biden kısa devre yaptı" ifadesini kullandı.



KOLUNA VURUP DURDURDULAR

Biden, ABD polisinin ırkı şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'un kardeşi Philonise Floyd'un uyarısı ile kendine geldi ve konuşmasını sürdürdü.



ENERJİ İÇECEĞİ İLE KONUŞABİLİYOR

Biden'ın konuşmaya başlamadan önce enerji içeceğine benzeyen kırmızı bir sıvı içtiği görülmüştü.



BOMBA RAPOR: BIDEN'IN BİLİŞSEL KAPASİTESİ DÜŞTÜ

ABD'de Kasım 2024'te düzenlenecek olan başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken Wall Street Journal, mevcut başkan ve Demokratların başkan adayı Joe Biden ile ilgili çok konuşulacak bir rapor hazırlamıştı.

Wall Street Journal'ın görüştüğü 45'ten fazla Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekili ve çalışan, Biden'ın toplantılarda anlaşılmayan konuşmalar yaptığını belirtti. ABD'li siyasiler Biden'ın çok kısık sesle konuştuğunu, en yakınında duran kişilerin bile onu anlamakta güçlük çektiğini söylemişti.

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