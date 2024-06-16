Sık sık gafları ve garip hareketleriyle gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden yine dondu kaldı.
SAHNEDE DONDU KALDI
Demokrat Parti'nin bir kampanya etkinliğine katılan Joe Biden, bu sefer de sahnede dondu kaldı.
Sık sık gafları ve garip hareketleriyle gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden yine dondu kaldı.
SAHNEDE DONDU KALDI
Demokrat Parti'nin bir kampanya etkinliğine katılan Joe Biden, bu sefer de sahnede dondu kaldı.
OBAMA İMDADINA YETİŞTİ
Biden'ın donduğunu gören eski ABD Başkanı Baracak Obama hızlı şekilde sahneye müdahale etti.
KOLUNA VURUP DURDURDULAR
Biden, ABD polisinin ırkı şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'un kardeşi Philonise Floyd'un uyarısı ile kendine geldi ve konuşmasını sürdürdü.
ENERJİ İÇECEĞİ İLE KONUŞABİLİYOR
Biden'ın konuşmaya başlamadan önce enerji içeceğine benzeyen kırmızı bir sıvı içtiği görülmüştü.
BOMBA RAPOR: BIDEN'IN BİLİŞSEL KAPASİTESİ DÜŞTÜ
ABD'de Kasım 2024'te düzenlenecek olan başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken Wall Street Journal, mevcut başkan ve Demokratların başkan adayı Joe Biden ile ilgili çok konuşulacak bir rapor hazırlamıştı.
Wall Street Journal'ın görüştüğü 45'ten fazla Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekili ve çalışan, Biden'ın toplantılarda anlaşılmayan konuşmalar yaptığını belirtti. ABD'li siyasiler Biden'ın çok kısık sesle konuştuğunu, en yakınında duran kişilerin bile onu anlamakta güçlük çektiğini söylemişti.