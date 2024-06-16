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Bakan Koca "acemi kasap" bilançosunu açıkladı: 16 bin kişi sağlık kurumuna başvurdu | Kurban Bayramı'nda...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişinin kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık kuruluşlarına başvurduğunu bildirdi.

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Giriş Tarihi 16 Haziran 2024, 21:09 Güncelleme 16 Haziran 2024, 21:29
Bakan Koca acemi kasap bilançosunu açıkladı: 16 bin kişi sağlık kurumuna başvurdu | Kurban Bayramı’nda...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nın ilk gününde meydana gelen "acemi kasap" vakalarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

Bayramın ilk gününde Ankara'da 1.274, İstanbul'da 840, İzmir'de 416 olmak üzere, ülke genelinde yaklaşık 16.000 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık kuruluşlarımıza başvurdu. Kesimlerin profesyonel kişilerce yapılmaması bu gibi durumlara yol açıyor. Kurbanlarını henüz kesmeyenlerin buna dikkat etmelerini öneriyoruz. Daha ilk günden yaklaşık 16.000 kişi bayramı gönlünce geçiremeyecek.

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