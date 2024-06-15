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BAYRAMDA KÖPRÜ ve OTOYOLLAR ücretsiz mi? 15-16-17-18-19 HAZİRAN ÜCRETSİZ KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR listesi! 15 Temmuz, FSM köprüleri...

Kurban Bayramı yaklaşırken, sürücüler için sevindirici bir haber geldi. Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda, bu yıl Kurban Bayramı tatili süresince belirli köprü ve otoyollar ile toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanılabilecek.

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 14:50 Güncelleme 15 Haziran 2024, 14:52
BAYRAMDA KÖPRÜ ve OTOYOLLAR ücretsiz mi? 15-16-17-18-19 HAZİRAN ÜCRETSİZ KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR listesi! 15 Temmuz, FSM köprüleri...

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Kurban Bayramı yaklaşırken sürücülerin merakla beklediği ücretsiz köprü ve otoyol uygulamasıyla ilgili detaylar netleşti. Cumhurbaşkanlığı kararıyla, bu yıl Kurban Bayramı tatili süresince belirli köprü ve otoyollar ile toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma imkanı sağlanacak. İşte Kurban Bayramı ücretsiz otoyollar ve köprüler listesi...

KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Buna göre 15 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan 24 Haziran Pazartesi günü saat 07.00'a kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.

ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ BAYRAMDA ÜCRETSİ

Vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 16 Haziran Pazar saat 00.00'dan (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece), 19 Haziran Çarşamba gün sonuna kadar (Kurban Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.

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