Arefe gününde kılınacak tesbih namazı kaç rekat? Arife günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar! Tesbih namazının fazileti ve önemi...

Tesbih namazı, Arefe Günü'nde yapılan ibadetlerin bereketine ve duaların kabul edildiği zaman dilimine denk gelmesiyle özel bir önem taşır.
Tesbih namazı, Arefe Günü'nde yapılan ibadetlerin bereketine ve duaların kabul edildiği zaman dilimine denk gelmesiyle özel bir önem taşır.
TESBİH NAMAZI ÖNEMİ
Bazı hadis kitaplarında tesbih namazının tarifine dair rivâyetler vardır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a (r.a.) "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14 [1297]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 190 [1387]).
TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?
📌 Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.
📌 Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.
📌 Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.
📌 Böylece her rek'atta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rek'ata kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.
📌 Kalan rek'atlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rek'at tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.
📌 Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/27). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbîhât yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, 361).
AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER
⭐ Sabah Namazından Sonra Teşrik Tekbiri Getirilmeli: Arefe günü sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmelidir.
🌙 Oruç Tutulmalıdır: Arefe günü oruç tutulması tavsiye edilir.
🛡️ Günaha Girmemeye Dikkat Edilmelidir: Arefe gününe hürmet edilmeli, günahlardan sakınılmalıdır.
🙏 Dua ve İstiğfar: Arefe günü bol bol dua ve istiğfar edilmelidir.
📿 İhlas-ı Şerif Okunması: Arefe günü 1001 adet İhlas-ı Şerif okunması hayırlıdır.
🕋 Tesbih Namazı Kılınmalıdır: Arefe günü tesbih namazı kılınması önerilir.
🤲 Resulullah'ın Duası: Arefe günü Resulullah'ın (s.a.v) okuduğu "Allahümmec'al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran" duası okunabilir.
Bu ibadetler, Arefe Günü'nü bereketli ve manevi olarak daha anlamlı kılmak için yapılabilir. Her biri, Müslümanların Allah'a yakınlaşmasına, günahların affedilmesine ve duaların kabul olmasına vesile olabilir.