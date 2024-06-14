PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Arefe gününde kılınacak tesbih namazı kaç rekat? Arife günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar! Tesbih namazının fazileti ve önemi...

Arefe Günü yapılacak ibadetler en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Arefe Günü, Müslümanlar için Kurban Bayramı'nın bir öncesinde önemli bir gün olarak kabul edilir. Bu mübarek gün, ibadetlerle yoğun bir şekilde geçirilir ve manevi bir atmosfer sunar. Arefe Günü'nde kılınacak olan tesbih namazı da bu ibadetlerin özel bir parçasıdır. İşte tüm merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 19:13 Güncelleme 15 Haziran 2024, 19:13
Arefe gününde kılınacak tesbih namazı kaç rekat? Arife günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar! Tesbih namazının fazileti ve önemi...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tesbih namazı, Arefe Günü'nde yapılan ibadetlerin bereketine ve duaların kabul edildiği zaman dilimine denk gelmesiyle özel bir önem taşır.

TESBİH NAMAZI ÖNEMİ

Bazı hadis kitaplarında tesbih namazının tarifine dair rivâyetler vardır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a (r.a.) "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14 [1297]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 190 [1387]).

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

📌 Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

📌 Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.

📌 Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.

📌 Böylece her rek'atta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rek'ata kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

📌 Kalan rek'atlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rek'at tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

📌 Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/27). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbîhât yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, 361).

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

Sabah Namazından Sonra Teşrik Tekbiri Getirilmeli: Arefe günü sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmelidir.

🌙 Oruç Tutulmalıdır: Arefe günü oruç tutulması tavsiye edilir.

🛡️ Günaha Girmemeye Dikkat Edilmelidir: Arefe gününe hürmet edilmeli, günahlardan sakınılmalıdır.

🙏 Dua ve İstiğfar: Arefe günü bol bol dua ve istiğfar edilmelidir.

📿 İhlas-ı Şerif Okunması: Arefe günü 1001 adet İhlas-ı Şerif okunması hayırlıdır.

🕋 Tesbih Namazı Kılınmalıdır: Arefe günü tesbih namazı kılınması önerilir.

🤲 Resulullah'ın Duası: Arefe günü Resulullah'ın (s.a.v) okuduğu "Allahümmec'al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran" duası okunabilir.

Bu ibadetler, Arefe Günü'nü bereketli ve manevi olarak daha anlamlı kılmak için yapılabilir. Her biri, Müslümanların Allah'a yakınlaşmasına, günahların affedilmesine ve duaların kabul olmasına vesile olabilir.

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 15-16-17-18-19 HAZİRAN ÜCRETSİZ KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR listesi! 15 Temmuz, FSM köprüleri...Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 15-16-17-18-19 HAZİRAN ÜCRETSİZ KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR listesi! 15 Temmuz, FSM köprüleri...
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 15-16-17-18-19 HAZİRAN ÜCRETSİZ KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR listesi! 15 Temmuz, FSM köprüleri...
Teşrik tekbiri ne zaman başlar, hangi gün 2024? Teşrik tekbiri anlamı ve okunuşu | Diyanete göre Teşrik tekbiri nedir, kaç defa getirilir?Teşrik tekbiri ne zaman başlar, hangi gün 2024? Teşrik tekbiri anlamı ve okunuşu | Diyanete göre Teşrik tekbiri nedir, kaç defa getirilir?
Teşrik tekbiri ne zaman başlar, hangi gün 2024? Teşrik tekbiri anlamı ve okunuşu | Diyanet'e göre Teşrik tekbiri nedir, kaç defa getirilir?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Özgür Özel’in Bahçeli sözlerine tepki: Onlar ne yaparsa yapsın! Cumhur İttifakı bir 6’lı masa değildir
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem! Şüpheli Resul Can Çatı tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı
İHH
Filistin’de insanlık felaketi! BM’den kan donduran açıklama: 50 bin çocuk ölümle burun buruna
Başkan Erdoğan’dan İspanya ve İtalya dönüşü uçakta önemli açıklamalar
9 günlük göç bayram göçü: Vatandaşlar havalimanı ve otogara akın etti | İşte karayollarındaki son trafik durumu...
Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri 2024! Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri listesi
Gelir İdaresi Başkanlığından yurt dışına çıkış harcı açıklaması: Çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir
Başkan Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı: Zafer inşallah Filistin halkının olacaktır
Elon Musk hakkında bomba iddia! Teşhircilikle suçlanmıştı bu kez sert kayaya çarptı: Çalışanlarını kendisinden çocuk yapmaya zorluyor
Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD’de nasıl yakalandı | İngiliz basını yazdı! Küba’ya mı kaçacaklardı! Üzerlerinde yüklü miktarda para ele geçirildi
Türkiye merkez ülke olacak! Moskova ve Ankara’dan enerjide kritik hamle! Bu yıl faaliyete geçiyor
Hacı adayları Arafat’ta: Kurban Bayramı’nın ilk günü Büyük şeytana yedi taş atılacak!
Başkan Erdoğan’dan İtalya’da Gazze diplomasisi: ABD Başkanı Biden ile görüştü
Yaprak Dökümü’nün kahveci Ahmet’i Yusuf Atala tutuklandı! 10 milyarlık vurgun
SON DAKİKA