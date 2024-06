Teşrik tekbiri ne zaman başlar, hangi gün 2024? Diyanet Teşrik tekbiri nedir, kaç defa getirilir? Teşrik tekbiri anlamı ve okunuşu

TEŞRİK TEKBİRİ ANLAMI VE OKUNUŞU

"Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ ilâhe illallâhu vallâhu Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhi'l-hamd" diye tekbir alınır. Buna "TeşrikTekbiri" denir.



Anlamı şöyle: "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur."