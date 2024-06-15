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Teşrik tekbiri ne zaman başlar, hangi gün 2024? Diyanet Teşrik tekbiri nedir, kaç defa getirilir? Teşrik tekbiri anlamı ve okunuşu

Kurban Bayramı geldi çattı. Bu mübarek günde Müslümanlar arasında teşrik tekbiri konusu gündeme gelmeye başladı. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı'nda özel bir ibadet olarak yerini alıyor ve Müslümanlar için önemli bir ritüeldir. Bu tekbirler, bayramın dört günü boyunca sabah namazından sonra okunur ve bayramın manevi atmosferini pekiştirir. İşte teşrik tekbiri hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 19:53 Güncelleme 15 Haziran 2024, 19:53
Teşrik tekbiri ne zaman başlar, hangi gün 2024? Diyanet Teşrik tekbiri nedir, kaç defa getirilir? Teşrik tekbiri anlamı ve okunuşu

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Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte Müslümanlar arasında teşrik tekbiri konusu önem kazanıyor. Bu tekbir, Hanefi mezhebine göre vacip iken, Şafiî mezhebinde ise sünnet olarak kabul edilir. Teşrik tekbiri, bayramın dört günü boyunca sabah namazından sonra kılınan bir tekbir olarak bilinir. Bu ritüel, bayramın manevi atmosferini pekiştirirken, Müslümanlar arasında birlik ve beraberlik duygularını arttırmayı amaçlar. İşte teşrik tekbiri hakkında detaylar...

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR, NE ZAMAN, KAÇ DEFA GETİRİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı teşrik tekbiri hakkında merak edilenleri paylaşıyor.

Hz. Peygamber'in (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler bulunuyor.



Bu itibarla Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir.

Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez. Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir.

TEŞRİK TEKBİRİ ANLAMI VE OKUNUŞU

"Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ ilâhe illallâhu vallâhu Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhi'l-hamd" diye tekbir alınır. Buna "TeşrikTekbiri" denir.

Anlamı şöyle: "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur."

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