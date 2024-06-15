9 gün tatil ne zaman başlıyor, bitiyor? Kurban Bayramı ayın kaçında? Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı 2024?

Türkiye'de insanlar, Kurban Bayramı tatilinin başlangıç ve bitiş tarihlerini merakla bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile birlikte, Kurban Bayramı tatil süresinin 9 güne çıkarıldığı müjdesi verildi. Bu karar, vatandaşlar arasında sevinçle karşılandı ve tatil planlarını şekillendirmeye başladılar.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
15 Haziran Cumartesi arefe günü.
Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran Pazar günü kutlanacak.
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?
Kabinede, "Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı?" sorusunun yanıt buldu.
14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca öğrencinin yaz tatiline girecek olması ve Kurban Bayramı'nın 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerinde kutlanacak olması nedeniyle, başta turizm sektörü olmak üzere kamuoyunda bayram tatilinin 9 güne uzatıldı.