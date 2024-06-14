SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Arife günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar! Arefe gününde kılınacak tesbih namazı kaç rekat? Tesbih namazının fazileti ve önemi...

Arefe Günü yapılacak ibadetler en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Arefe Günü, Müslümanlar için Kurban Bayramı'nın bir öncesinde önemli bir gün olarak kabul edilir. Bu mübarek gün, ibadetlerle yoğun bir şekilde geçirilir ve manevi bir atmosfer sunar. Arefe Günü'nde kılınacak olan tesbih namazı da bu ibadetlerin özel bir parçasıdır. İşte tüm merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 08:52 Güncelleme 14 Haziran 2024, 08:53
Arife günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar! Arefe gününde kılınacak tesbih namazı kaç rekat? Tesbih namazının fazileti ve önemi...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tesbih namazı, Arefe Günü'nde yapılan ibadetlerin bereketine ve duaların kabul edildiği zaman dilimine denk gelmesiyle özel bir önem taşır.

TESBİH NAMAZI ÖNEMİ

Bazı hadis kitaplarında tesbih namazının tarifine dair rivâyetler vardır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a (r.a.) "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14 [1297]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 190 [1387]).

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

📌 Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

📌 Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.

📌 Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.

📌 Böylece her rek'atta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rek'ata kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

📌 Kalan rek'atlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rek'at tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

📌 Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/27). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbîhât yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, 361).

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

Sabah Namazından Sonra Teşrik Tekbiri Getirilmeli: Arefe günü sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmelidir.

🌙 Oruç Tutulmalıdır: Arefe günü oruç tutulması tavsiye edilir.

🛡️ Günaha Girmemeye Dikkat Edilmelidir: Arefe gününe hürmet edilmeli, günahlardan sakınılmalıdır.

🙏 Dua ve İstiğfar: Arefe günü bol bol dua ve istiğfar edilmelidir.

📿 İhlas-ı Şerif Okunması: Arefe günü 1001 adet İhlas-ı Şerif okunması hayırlıdır.

🕋 Tesbih Namazı Kılınmalıdır: Arefe günü tesbih namazı kılınması önerilir.

🤲 Resulullah'ın Duası: Arefe günü Resulullah'ın (s.a.v) okuduğu "Allahümmec'al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran" duası okunabilir.

Bu ibadetler, Arefe Günü'nü bereketli ve manevi olarak daha anlamlı kılmak için yapılabilir. Her biri, Müslümanların Allah'a yakınlaşmasına, günahların affedilmesine ve duaların kabul olmasına vesile olabilir.

15-16-17-18-19 HAZİRAN ÜCRETSİZ KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR listesi! BAYRAMDA KÖPRÜ ve OTOYOLLAR ücretsiz mi? 15 Temmuz, FSM köprüleri...15-16-17-18-19 HAZİRAN ÜCRETSİZ KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR listesi! BAYRAMDA KÖPRÜ ve OTOYOLLAR ücretsiz mi? 15 Temmuz, FSM köprüleri...
15-16-17-18-19 HAZİRAN ÜCRETSİZ KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR listesi! BAYRAMDA KÖPRÜ ve OTOYOLLAR ücretsiz mi? 15 Temmuz, FSM köprüleri...
Teşrik tekbiri ne zaman başlar, hangi gün 2024? Diyanete göre Teşrik tekbiri nedir, kaç defa getirilir? Teşrik tekbiri anlamı ve okunuşuTeşrik tekbiri ne zaman başlar, hangi gün 2024? Diyanete göre Teşrik tekbiri nedir, kaç defa getirilir? Teşrik tekbiri anlamı ve okunuşu
Teşrik tekbiri ne zaman başlar, hangi gün 2024? Diyanet'e göre Teşrik tekbiri nedir, kaç defa getirilir? Teşrik tekbiri anlamı ve okunuşu

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Önce İspanya sonra İtalya! Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği! G7 Liderler Zirvesi’ne özel davet
MİT’in MOSSAD’ın hücresini çökerttiği operasyonun detayları! Casus anlattı: 2011’de gelen mail, Viyana’daki sır görüşme, canlı hedef takibi...
İHH
Yakında Meclis’e geliyor! Hangi vergi istisnaları kalkıyor? Gayrimenkulden e- ticarete yeni düzenlemenin detayları
Milyonlarca öğrenci için karne günü: Bu sene ilk kez oluyor!
Emekli zammına 2 formül: Gözler, refah payı ve taban aylık artışında! Maaşa ne kadar yansıyacak?
Türk Telekom
Tarım Kredi o markayı satın aldı! Ayçiçek yağında Tarım Kredi etiketi! Fahiş fiyata karşı flaş hamle
SON DAKİKA | Hakim ve Savcı atamaları listesi açıklandı!
Gaziosmanpaşa’da rezidansta asansör faciası! 64 yaşındaki adam can verdi... Bakımlar yapılmıyor iddiası geliyorum diyen kaza
Konut fiyatları 11 aydır kesintisiz düşüyor: Yüzde 240’tan yüzde 35’e geriledi: Fiyatları nakit para belirliyor!
TAKVİM ortaya çıkardı: Fenerbahçe yönetiminden transferde flaş hamle! Martin Terrier için harekete geçildi
İstanbul Valiliği duyurdu: Bazı bağlantı yolları kullanılmayacak!
20 bin öğretmen ataması ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarih verdi! Yeni mülakat sistemi nasıl olacak?
Katil İsrail’in avukatı ABD Başkanı Joe Biden’dan Gazze’de ateşkes açıklaması: Yakın gelecekte beklemiyorum
SON DAKİKA