Dilan Polat’ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye mi oldu? | Dilan Polat davasında son durum ne?

Aralarında Sıla Doğu ve Can Doğu 'nun da bulunduğu tutukluların ise tutuksuz yargılanmasına hükümetti. Başka davadan tutukluluğu olmayan sanıklar cezaevinden tahliye edilecekler.

SILA DOĞU

NE OLMUŞTU?

Haklarında "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" ve "Vergi Usül Kanunu'na muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sonrasından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Dilan Polat davasında Engin Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu da tutuklular arasında yer alıyordu.