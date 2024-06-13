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Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye mi oldu? | Dilan Polat davasında son durum ne?

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat kara para aklama suçuyla tutuklanmıştı. Dilan Polat ile birlikte tutuklanan isimler arasında kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu da vardı. Söz konusu dava hakkında flaş bir tahliye iddiası geldi. Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye mi oldu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 23:55 Güncelleme 13 Haziran 2024, 23:56
Dilan Polat’ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye mi oldu? | Dilan Polat davasında son durum ne?

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4 Kasım'dan bu yana kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla tutuklu yargılanan Dilan Polat ve Engin Polat davası hakkında bir son dakika haberi geldi.

Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da bulunduğu 18 kişinin yargılandığı davada iki isme tahliye kararı çıktı. Peki, o isimler arasında kimler var, Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye mi edildi? İşte detaylar…

SILA DOĞU VE CAN DOĞU SERBEST Mİ KALDI?

Dilan Polat, Engin Polat gibi isimlerin yer aldığı davada Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu ve kardeşi Can Doğu da yer alıyordu. O isimler için tahliye kararı çıktı.

CAN DOĞUCAN DOĞU

Sürecin takipçisi gazeteci Emrullah Erdinç, tahliye kararını paylaştı:

Polatlar dosyasında tahliye geldi.

Polatların aylık tutukluluk değerlendirmesi tamamlandı.

4 Sulh Ceza Hakimliği Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat'ın tutukluluğuna devam kararı verdi.

Aralarında Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da bulunduğu tutukluların ise tutuksuz yargılanmasına hükümetti. Başka davadan tutukluluğu olmayan sanıklar cezaevinden tahliye edilecekler.

SILA DOĞUSILA DOĞU

NE OLMUŞTU?
Haklarında "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" ve "Vergi Usül Kanunu'na muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sonrasından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Dilan Polat davasında Engin Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu da tutuklular arasında yer alıyordu.

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