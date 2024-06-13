Başkan Erdoğan’ın CHP’ye ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı! Görüşmenin sonunda verilen dosyada neler vardı? Özgür Özel açıkladı

Bu kişilerin; Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Volkan Demir, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski Dekanı Muhasebe-Finansman UzmanıYalçın Karatepe, CHP Genel Sekreteri Makro Ekonomi Profesörü Doçent Selin Sayek Böke olduğu öğrenildi.

BAKAN ŞİMŞEK'İ KİMLER ZİYARET EDECEK? Özel, CHP'li üç ekonomi kurmayının önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşeceklerini de bildirdi.

Görüşmede Erdoğan'ın hediyesine ilişkin de konuşan Özel, Başkan Erdoğan'ın acı, yumuşak ve yarım acı olmak üzere 3 farklı bölgenin zeytinyağını kendisine hediye ettiğini açıkladı.

Özel, Donat'a Başkan Erdoğan'ın bir önceki hediyesi olan kahve takımını eşinin çok beğendiğini anlatarak, bu hediyeyi de Manisa'ya evine götüreceğini ifade etti.