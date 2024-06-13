Başkan Erdoğan’ın CHP’ye ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı! Görüşmenin sonunda verilen dosyada neler vardı? Özgür Özel açıkladı

BAKAN ŞİMŞEK'İ KİMLER ZİYARET EDECEK?
Özel, CHP'li üç ekonomi kurmayının önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşeceklerini de bildirdi.
Bu kişilerin; Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Volkan Demir, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski Dekanı Muhasebe-Finansman UzmanıYalçın Karatepe, CHP Genel Sekreteri Makro Ekonomi Profesörü Doçent Selin Sayek Böke olduğu öğrenildi.
Görüşmede Erdoğan'ın hediyesine ilişkin de konuşan Özel, Başkan Erdoğan'ın acı, yumuşak ve yarım acı olmak üzere 3 farklı bölgenin zeytinyağını kendisine hediye ettiğini açıkladı.
Özel, Donat'a Başkan Erdoğan'ın bir önceki hediyesi olan kahve takımını eşinin çok beğendiğini anlatarak, bu hediyeyi de Manisa'ya evine götüreceğini ifade etti.
ÖZEL 'PAYİDAR GONDOL' HEDİYE ETTİ
Özel'in ziyaretin anısına Başkan Erdoğan'a, Paşabahçe'nin "Gururla" koleksiyonundan "Payidar Gondol" isimli parçayı hediye ettiği bilinmekte.
ʺPayidar Gondolʺ isimli parça.
PAYİDAR GONDOL'UN ANLAMI NE?
II. Meclis salonunun balkonundaki defne ve meşe dallarıyla süslü, ay yıldızlı görselden esinlenerek tasarlanan Payidar Gondol'daki defne, zaferin ve barışın simgesi. Kimi zaman da kahramanlık, bilgelik, güzellik ve ölümsüzlüğü temsil ediyor. Meşe ise gücün, kudretin ve bilgeliğin sembolü. Payidar Gondol'un, TBMM'nin gücünü, Atatürk'ün liderliğindeki bağımsızlık savaşının önemini, zor ulaşılan barışın değerini ve Cumhuriyetin sürekliliğini simgelediği öğrenildi.
Geçen görüşmede Başkan Erdoğan'a mesir macunu hediye ettiğini belirten Özel, kendisi henüz AK Parti Genel Merkezi'nden ayrılmamış iken Mesir macununun başkan Erdoğan'ın aracına konduğunu gördüğünü ve çok mutlu olduğunu ifade etti.
BİR SONRAKİ GÖRÜŞME BAYRAMDA
Özel, Kurban Bayramı'nda da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayıp bayramını kutlayacağını açıkladı.
ZİRVE ÖNCESİ 3 BAKANLAR KRİTİK TEMAS
Kritik zirve öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel'le, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'le, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ise yine Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'la görüştüğü de ortaya çıktı.