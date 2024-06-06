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Başkan Erdoğan 11 Haziran'da CHP'yi ziyaret edecek! Özgür Özel'den 'oturma düzeni' ve 'heyet' açıklaması: Hangi konular masada?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i 11 Haziran 2024 saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'nde ziyaret edecek. Özgür Özel iade-i ziyarette heyetlerin ilk görüşmedeki gibi aynı heyetler oluşacağı, oturma düzeninin de siyasi parti genel başkanları şeklinde olacağını duyurdu. Peki, CHP Genel Merkezi'ndeki zirvede hangi konular masada olacak? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 13:01 Güncelleme 06 Haziran 2024, 14:05
Başkan Erdoğan 11 Haziran’da CHP’yi ziyaret edecek! Özgür Özel’den ’oturma düzeni’ ve ’heyet’ açıklaması: Hangi konular masada?

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulü ve CHP'ye yapacağı iade-i ziyaretle pozitif eğilime giren süreç sürüyor.

Olumlu havada gerçekleşen ilk görüşme, 1 saat 35 dakika sürdü Erdoğan ve Özel karşılıklı hediyeleşti.



Başkan Erdoğan, "Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz" değerlendirmesinde bulunurken Özgür Özel görüşmeyi "Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı" olarak tanımladı.

Özel duyurdu! Tarih belli oldu!

TARİH BELLİ OLDU
Siyasette 'yumuşayan' ve 'normalleşen' iklimin gölgesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ne yapacağı iade-i ziyaretin tarihi belli oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaretin 11 Haziran'da olacağını söyledi. Görüşmenin saat 16.00 sularında yapılması planlanıyor.




İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da açıklama geldi.

Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 11 Haziran Salı günü saat 16.00'da CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e CHP Genel Merkezinde iade-i ziyarette bulunacaklardır" dedi.



'OTURMA DÜZENİ' VE 'HEYET' AÇIKLAMASI

"Sayın Cumhurbaşkanı ile 11 Haziran'da saat 16.00'da görüşeceğiz. CHP Genel Merkezi'nde aynı heyetlerle ağırlayacağız" diyen Özel'e oturma düzeninin nasıl olacağı soruldu.

Özel, "Öyle bir şeye gerek yok. Zaten onu daha önce de konuşmuştuk. İki siyasi partinin genel başkanları nasıl oturması gerekiyorsa o şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'nı ağırlayacağız. Bunun dışında herhangi bir şeyi müzakere etmeye gerek yok." şeklinde konuştu.


AK PARTİ ADINA ELİTAŞ CHP ADINA TAN

AK Parti Genel Merkezi'ndeki ilk ziyarette Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de emekli büyükelçi CHP milletvekili Namık Tan eşlik etmişti.





HANGİ KONULAR MASADA?

Peki, 11 Haziran'da CHP Genel Merkezi'ndeki zirvede hangi konular masada olacak? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

Yeşiltaş, "Bu görüşmede yine yeni anayasa konusunun gündeme gelmesi bekleniyor. Son birkaç haftadır özellikle başıboş sokak köpekleriyle ilgili siyasi tartışmalar devam ediyor. AK Parti Grubu'nda yapılan bir kanun hazırlığı var. Buna ilişkin de detaylı bir görüşmenin yapılabileceği ifade ediliyor. Ekonomi ve dış politika gibi önemli başlıklar bu görüşmede masada olacak" ifadelerini kullandı.
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