Başkan Erdoğan 11 Haziran’da CHP’yi ziyaret edecek! Özgür Özel’den ’oturma düzeni’ ve ’heyet’ açıklaması: Hangi konular masada?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulü ve CHP'ye yapacağı iade-i ziyaretle pozitif eğilime giren süreç sürüyor.
Olumlu havada gerçekleşen ilk görüşme, 1 saat 35 dakika sürdü Erdoğan ve Özel karşılıklı hediyeleşti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulü ve CHP'ye yapacağı iade-i ziyaretle pozitif eğilime giren süreç sürüyor.
Olumlu havada gerçekleşen ilk görüşme, 1 saat 35 dakika sürdü Erdoğan ve Özel karşılıklı hediyeleşti.
Başkan Erdoğan, "Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz" değerlendirmesinde bulunurken Özgür Özel görüşmeyi "Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı" olarak tanımladı.
TARİH BELLİ OLDU
Siyasette 'yumuşayan' ve 'normalleşen' iklimin gölgesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ne yapacağı iade-i ziyaretin tarihi belli oldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaretin 11 Haziran'da olacağını söyledi. Görüşmenin saat 16.00 sularında yapılması planlanıyor.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da açıklama geldi.
Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 11 Haziran Salı günü saat 16.00'da CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e CHP Genel Merkezinde iade-i ziyarette bulunacaklardır" dedi.