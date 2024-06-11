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18 yıl sonra gerçekleşen tarihi zirve! İşte Başkan Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel görüşmesinin şifresi

18 yılın ardından Başkan Erdoğan, CHP Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu. Tarihi zirve yaklaşık 1,5 saat sürdü. Erdoğan'ı, parti çıkışında CHP Genel Başkanı Özel aracına kadar uğurladı. Tarihi görüşmenin perde arkası ise A Haber ekranlarında değerlendirildi. Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç ve TBMM Dijital Meclis Kom. Bşk. Prof. Dr. Hüseyin Yayman önemli ifadelere imza attı.

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 23:15 Güncelleme 12 Haziran 2024, 00:08
18 yıl sonra gerçekleşen tarihi zirve! İşte Başkan Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel görüşmesinin şifresi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek genel başkan Özgür Özel ile bir araya geldi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özer, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti. Siyasette normalleşme sürecinin başlangıcı olarak görülen ziyaretin ardından Erdoğan, Özel'e iiade-i ziyarette bulundu.

Erdoğan'ın ziyareti öncesinde CHP Genel Merkezi önüne Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan bayrak asıldı. Özel, Erdoğan'ı genel merkez girişindeki merdivenlerde karşıladı. Erdoğan'a AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Özel'e ise CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan eşlik etti.


1,5 SAAT SÜRDÜ

Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Erdoğan'ı, parti çıkışında CHP Genel Başkanı Özel aracına kadar uğurladı.

Başkan Erdoğan - Özel görüşmesi 1,5 saat sürdü!



NORMALLEŞME DÖNEMİNİN ŞİFRELERİ

Tarihi görüşmenin perde arkası ise A Haber ekranlarında değerlendirildi. Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç ve TBMM Dijital Meclis Kom. Bşk. Prof. Dr. Hüseyin Yayman önemli ifadelere imza attı.

İşte Başkan Erdoğan-Özel görüşmesinin tüm detayları...



İşte çarpıcı açıklamalardan satır başları:

TBMM Dijital Meclis Kom. Bşk. Prof. Dr. Hüseyin Yayman: Türkiye'nin bu görüntülere ihtiyacı var. Sokak gerçekten bugün mutlu, ekonomi çevreleri mutlu. Çünkü bu yumuşama, bu normalleşme, bu diyalog zeminin oluşması toplumda bir moral yükselten etki yapıyor. Diğer bir yandan dünya bir kaos ortamında. Adı konmamış bir 3. Dünya Savaşı'nın yaşandığı bir ortamda yani Gazze'de yaşananlar, Ukrayna'da yaşananlar, Orta Doğu'da yaşananlar, Suriye'deki PYD'nin seçim yapma seçeneği Türkiye'de liderlerin bir araya gelip konuşması gereken bir mesele değil mi? Mesela depremle ilgili bakanlarımız gitsinler tüm muhalefete anlatsınlar. Kamuoyunda bir güven ilişkisini oluşması bizatihi Türkiye'nin çok ihtiyaç duyduğu önemli bir adım. Bence diğer genel başkanlarda görüşmeye başlayacaktır. Çünkü halk bunu istiyor, siyaset halkla beraber yapılır. Seçim bitti parti rozetlerini çıkartın, Türkiye'nin yüksek menfaati için bir araya gelin. Cumhurbaşkanımız bir ara söylemişti "Bir Türkiye İttifakı" evet bunun adı Türkiye İttifakı.


Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç: Cumhurbaşkanımız Erdoğan bugün kahve içti. Bu ne demek biliyor musunuz? Seninle 40 yıl beraber oluruz demek. Türkiye'de diyalog, kurulan köprü, bu köprüyü birlikte kuralım üzerinden Türk vatandaşları mutlu ve refaha doğru yürüsün.



Şimdi Özgür Bey, Manisalı, Egeli. Ege'nin özellikleri var. Rahat insanlarıdır. Manisalılar ve İzmirliler çok yakın ilişkide. İzmir'de Batı'ya açılan bir yer. İlişkiler çok samimi, dostanedir. Özgür Bey sosyal faaliyetleri çok etkili olan bu yolda yürüyen insan. Örneğin Kemal Bey öyle değil bir bürokrat. Ben Kemal Bey'i 25 senedir tanıyorum, SSK genel müdürlüğünden. Masasında çalışan, hesaplarla uğraşan, halkla ilişkisi olmayan biriydi. Özgür Bey'in en önemli özelliği çok atak birisi yerinde duramıyor. Hep tempo içinde, burada da farkındaysanız çok güzel şeyler oldu.



İkincisi birkaç tane özel bilgi vereyim. Cumhurbaşkanlığı'nda Hasan Doğan Büyükelçi ve Namık Tan bu güzelliği sağlayan onlar. Hasan Doğan da çok çalışkan biri. Yani bugünün beraberliğini organize eden, güzellikleri beraber sağlayan eskiden gelen 21 yıllık bir tanışma var. Cumhurbaşkanımızın bayrağı meselesi müthiş bir olay. Bu Türk milletinin seçtiği Cumhurbaşkanımızla beraberiz demek.

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