18 yıl sonra gerçekleşen tarihi zirve! İşte Başkan Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel görüşmesinin şifresi





İşte çarpıcı açıklamalardan satır başları:



TBMM Dijital Meclis Kom. Bşk. Prof. Dr. Hüseyin Yayman: Türkiye'nin bu görüntülere ihtiyacı var. Sokak gerçekten bugün mutlu, ekonomi çevreleri mutlu. Çünkü bu yumuşama, bu normalleşme, bu diyalog zeminin oluşması toplumda bir moral yükselten etki yapıyor. Diğer bir yandan dünya bir kaos ortamında. Adı konmamış bir 3. Dünya Savaşı'nın yaşandığı bir ortamda yani Gazze'de yaşananlar, Ukrayna'da yaşananlar, Orta Doğu'da yaşananlar, Suriye'deki PYD'nin seçim yapma seçeneği Türkiye'de liderlerin bir araya gelip konuşması gereken bir mesele değil mi? Mesela depremle ilgili bakanlarımız gitsinler tüm muhalefete anlatsınlar. Kamuoyunda bir güven ilişkisini oluşması bizatihi Türkiye'nin çok ihtiyaç duyduğu önemli bir adım. Bence diğer genel başkanlarda görüşmeye başlayacaktır. Çünkü halk bunu istiyor, siyaset halkla beraber yapılır. Seçim bitti parti rozetlerini çıkartın, Türkiye'nin yüksek menfaati için bir araya gelin. Cumhurbaşkanımız bir ara söylemişti "Bir Türkiye İttifakı" evet bunun adı Türkiye İttifakı.



Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç: Cumhurbaşkanımız Erdoğan bugün kahve içti. Bu ne demek biliyor musunuz? Seninle 40 yıl beraber oluruz demek. Türkiye'de diyalog, kurulan köprü, bu köprüyü birlikte kuralım üzerinden Türk vatandaşları mutlu ve refaha doğru yürüsün.





Şimdi Özgür Bey, Manisalı, Egeli. Ege'nin özellikleri var. Rahat insanlarıdır. Manisalılar ve İzmirliler çok yakın ilişkide. İzmir'de Batı'ya açılan bir yer. İlişkiler çok samimi, dostanedir. Özgür Bey sosyal faaliyetleri çok etkili olan bu yolda yürüyen insan. Örneğin Kemal Bey öyle değil bir bürokrat. Ben Kemal Bey'i 25 senedir tanıyorum, SSK genel müdürlüğünden. Masasında çalışan, hesaplarla uğraşan, halkla ilişkisi olmayan biriydi. Özgür Bey'in en önemli özelliği çok atak birisi yerinde duramıyor. Hep tempo içinde, burada da farkındaysanız çok güzel şeyler oldu.





İkincisi birkaç tane özel bilgi vereyim. Cumhurbaşkanlığı'nda Hasan Doğan Büyükelçi ve Namık Tan bu güzelliği sağlayan onlar. Hasan Doğan da çok çalışkan biri. Yani bugünün beraberliğini organize eden, güzellikleri beraber sağlayan eskiden gelen 21 yıllık bir tanışma var. Cumhurbaşkanımızın bayrağı meselesi müthiş bir olay. Bu Türk milletinin seçtiği Cumhurbaşkanımızla beraberiz demek.