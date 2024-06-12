Terörle kararlı mücadele kesintisiz bir şekilde sürüyor.
Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki 'teröristan' oluşumlarını bertaraf edecek askeri harekat öncesi saha ve alan temizliği hız kazandı.
4 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı
, Irak'ın kuzeyinde yer alan Pençe - Kilit bölgesinde 4 PKK
'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK
/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.