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Irak'ın kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yer alan Pençe - Kilit bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada kesintisiz operasyonların kesintisiz bir şekilde sürdüğü bildirildi.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 12:52 Güncelleme 12 Haziran 2024, 13:04
Irak’ın kuzeyinde 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

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Terörle kararlı mücadele kesintisiz bir şekilde sürüyor.

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki 'teröristan' oluşumlarını bertaraf edecek askeri harekat öncesi saha ve alan temizliği hız kazandı.


4 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yer alan Pençe - Kilit bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.


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