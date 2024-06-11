CHP Genel Başkanı Özel, Erdoğan ile görüşmesi sonrası MYK üyeleriyle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya geldi.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin ardından parti genel merkezinde partisinin kurmaylarıyla görüşüyor.





Genel Başkan Özel'in, Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin MYK üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.





BAŞKAN ERDOĞAN ÖZGÜR ÖZEL GÖRÜŞMESİ

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Başkan Erdoğan ile Özel'in CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı yapıldı ve yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Ziyaret bitiminde Erdoğan'ı parti çıkışında CHP Genel Başkanı Özel aracına kadar uğurladı.

Görüşmede, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da yer aldı.

Erdoğan ile CHP Genel Merkezi'ne, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da geldi.