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TUSAŞ'ta bayrak değişimi: Yeni Genel Müdür Mehmet Demiroğlu oldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde (TUSAŞ) yönetim kurulu başkanlığına Ömer Cihad Vardan, genel müdürlük görevine ise Mehmet Demiroğlu getirildi.

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 18:18 Güncelleme 11 Haziran 2024, 18:23
TUSAŞ’ta bayrak değişimi: Yeni Genel Müdür Mehmet Demiroğlu oldu

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde (TUSAŞ) yönetim kurulu başkanlığına Ömer Cihad Vardan, genel müdürlük görevine ise Mehmet Demiroğlu getirildi.

TUSAŞ'TA YENİ YÖNETİM KURULU
Alınan bilgiye göre, kurumun bugün gerçekleştirilen 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı neticesinde yeni yönetim kurulu belirlendi.

Ömer Cihad Vardan Ömer Cihad Vardan

Yeni yönetim kurulunun belirlenmesinin ardından gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan'ın yerine, TUSAŞ'ta yönetim kurulu başkanvekili olarak görev yapan Ömer Cihad Vardan seçildi.

Mehmet Demiroğlu Mehmet Demiroğlu

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in yerine ise TUSAŞ'ta Helikopter Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Demiroğlu getirildi.

Mehmet Demiroğlu kimdir?
Eğitim
▪ Makine Mühendisi, Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi
▪ Yüksek Lisans, Renssealer Polytechnic Institute
▪ Doktora, Renssealer Polytechnic Institute

Mesleki Deneyimler
▪ Havacılık ve Uzay Mühendisi, Eskişehir Hava İkmal Merkezi, 1996-1997
▪ Proje Mühendisi, Advanced Innovative Technologies Proje Mühendisi, 1996-2001
▪ Proje Yöneticisi, Pro/Solutions International Proje Yöneticisi , 2001-2004
▪ Tasarım Mühendisi, GE Global Research Center, 2004-2009
▪ Storage Tasarım Mühendisi, GE Energy Storage, 2009-2010
▪ Uzman Tasarım Mühendisi, GE Energy,2010-2012
▪ Kurucu Ortak ve Genel Müdür, GRTC, 2012-2014
▪ Ar-Ge Direktörü, BMC Power, 2014-2017
▪ Genel Müdür Yardımcısı, BMC Power, 2017-2018
▪ Turboşaft Program Direktörü, TEİ, 2018-2020
▪ Ar-Ge Direktörü, 2020-2021
TUSAŞ Akademi Başkanı,2021-2022
▪ Helikopter Genel Müdür Yardımcısı, TUSAŞ

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