TUSAŞ’ta bayrak değişimi: Yeni Genel Müdür Mehmet Demiroğlu oldu

Mesleki Deneyimler
▪ Havacılık ve Uzay Mühendisi, Eskişehir Hava İkmal Merkezi, 1996-1997
▪ Proje Mühendisi, Advanced Innovative Technologies Proje Mühendisi, 1996-2001
▪ Proje Yöneticisi, Pro/Solutions International Proje Yöneticisi , 2001-2004
▪ Tasarım Mühendisi, GE Global Research Center, 2004-2009
▪ Storage Tasarım Mühendisi, GE Energy Storage, 2009-2010
▪ Uzman Tasarım Mühendisi, GE Energy,2010-2012
▪ Kurucu Ortak ve Genel Müdür, GRTC, 2012-2014
▪ Ar-Ge Direktörü, BMC Power, 2014-2017
▪ Genel Müdür Yardımcısı, BMC Power, 2017-2018
▪ Turboşaft Program Direktörü, TEİ, 2018-2020
▪ Ar-Ge Direktörü, 2020-2021
▪ TUSAŞ Akademi Başkanı,2021-2022
▪ Helikopter Genel Müdür Yardımcısı, TUSAŞ