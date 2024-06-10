Melih Gökçek'ten A Haber'de bomba Mansur Yavaş kulisi: "AK Parti'den cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor"

Asfaltla kapatılan mazgallar
ADAMLAR İŞ BİLMİYOR
Ankara'da yaşanan selle ilgili de konuşan Gökçek, vatandaşın tıkanan noktaları tek başına açtığını ifade etti. Gökçek, "Mazgallara asfalt dökmüş adam. Asfalt dökülen yerde su gider mi kardeşim? Adamlar iş bilmiyorlar." dedi.
CHP'li Mansur Yavaş'ın torpille birçok kişiyi işe aldığını belirten Gökçek, "Benim zamanımda 29 bindi personel sayısı 50 bin oldu şu anda." ifadelerini kullandı.
ANKARA'YI SEL ALMIŞTI
Ankara'da geçtiğimiz günlerde etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle yolları, bazı metro girişlerini ve alt geçitleri su bastı. Özellikle Çankaya, Sincan ve Etimesgut'ta etkisini gösteren sağanak sebebiyle bazı metro girişleri ile alt geçitler suyla doldu birçok araç suya gömüldü. Ayaş yolunda suya gömülen araçlarda bulunan bazı vatandaşlar, kepçelerle kurtarıldı.