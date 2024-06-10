Melih Gökçek'ten A Haber'de bomba Mansur Yavaş kulisi: "AK Parti'den cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor"

EKİBİNDE BİR MİLLETVEKİLİ BİR BELEDİYE BAŞKANI VAR

Gökçek, Mansur Yavaş'ın İyi Partili bir milletvekili ve CHP'li bir belediye başkanı ile bu konuda çalıştığını iddia etti.

Gökçek, "Bir taraftan sizin de ifade ettiğiniz gibi Ekrem var öteki tarafta Genel Başkan Özel var. Bu da diyorki CHP bana bırakmaz o halde benim yeni bir yer bulmam lazım. Bu istihbarat bana geçen hafta geldi."